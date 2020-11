Saúl "El Canelo" Álvarez no solo es uno de los boxeadores más importantes de la historia de México sino también una persona altruista que disfruta de ayudar a quienes más lo necesitan. Esta vez, nos conmovió la historia de cómo ayudó a una pequeñita para que volviera a caminar.

Fue a través de Facebook que conocimos a Lupita, una niña de menos de 10 años que mandó un mensaje al boxeador de 30 años pidiéndole ayuda para poder recaudar fondos para una operación que le permitiera volver a caminar.



TE RECOMENDAMOS: Saúl "El Canelo" Álvarez es noqueado por su novia

"No sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo. Te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Aprovechando este video, te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos. Usted me los firma y yo poder rifarlos en mi nombre para yo pagar mis terapias que salen muy caras y yo pagar unas cosas que necesito para poder caminar. Te deseo muy buenas tardes y que tengas bonito día", dijo la pequeña.

Aunque ella lo que pedía eran unos guantes autografiados por el cuatro veces campeón mundial en distintas categorías, y así poder rifarlos y conseguir dinero, Canelo contestó de una mejor manera.

Y es que gracias a un cercano, el mensaje le llegó a Canelo quien inmediatamente respondió positivamente.

"Hermano dile que con mucho gusto que con todo mi corazón es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos, que me diga cuánto necesita para sus terapias", se puede escuchar en un mensaje de voz.

Según la publicación, la ayuda para Lupita llegó en menos de 24 horas y claro, la pequeña mandó un mensaje de agradecimiento al boxeador, esperando poder ir pronto a Guadalajara y darle un abrazo.

"Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito. Ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi Ángel de la Guarda", dijo Lupita quien le deseó muchas bendiciones y aseguró que además de ser un gran boxeador, también es un excelente ser humano.