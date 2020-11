En exclusiva el primer poster de CAOS - El inicio, protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley

La cinta se basa en la novela "The Knife of Never Letting Go" de Patrick Ness. El estudio Lionsgate habría comprado los derechos fílmicos alrededor del año 2011, esperando que esta adaptación formase parte del furor ocasionado por otras sagas como "Twilight", "The Hunger Games" o "Divergent".

La cinta cuenta la historia de dos jóvenes que se embarcan en una aventura a través de los inóspitos parajes en un planeta inexplorado, mientras intentan escapar de una desorientadora realidad en la que los pensamientos ajenos pueden ser vistos y escuchados por los demás.

La cinta incluye los talentos de Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Cynthia Frivo, Nick Jonas, Ray McKinnon y David Oyelowo.