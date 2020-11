Megan is Missing, todo sobre la película de terror viral del momento

Hay películas de terror que trascienden gracias a su temática que pone la piel chinita de los espectadores. Esto sucedió con "Megan Is Missing", una cinta de terror psicológico, estrenada en 2011 pero que en los últimos días se ha viralizado.

Y es que en los últimos días, el hashtag #MeganIsMissing ha sido tendencia en redes sociales, sobre todo en TikTok donde varios usuarios han compartido las reacciones a la película de 89 minutos de duración.

Grabada como falso documental, Megan Is Missing está basada en hechos reales (en realidad en varias historias que han salido en las noticias) y cuenta la historia de un par de amigas, Megan y Amy, quienes registran cada momento de su vida con una nueva cámara de video. Sin embargo, la felicidad termina cuando Megan desaparece luego de haber acudido a una cita con un joven que conoció en internet.

"Esta película fue realizada utilizando llamadas de celulares, archivos de computadoras, videos caseros y reportes de noticias", es como inicia la película que en Youtube ha superado los cuatro millones de reproducciones en las últimas horas.

Michael Goi, guionista y director de la película que se estrenó en 2006, advirtió sobre las fuertes escenas y lo perturbadoras que pueden resultar por lo que en su cuenta de TikTok mandó un mensaje diciendo que si no están listos para traumarse, lo mejor es dejar de verla luego de que aparezca la imagen número uno.

"No veas la película en mitad de la noche, no la veas solo y si ves que las palabras "Photo Number One" aparecen en tu pantalla, tienes cuatro segundos para apagarla si no quieres empezar a ver cosas que quizá no te gustaría ver".

La polémica antes de TikTok

Megan is Missing se filmó en 2006, con la intención de Goi de mostrar los peligros de internet y las personas que se esconden detrás de una computadora. Sin embargo, su alto contenido violento provocó que no fuera hasta cinco años después que una distribuidora se encargara de lanzarla al público.