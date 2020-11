Películas de Tarantino que hay que ver ahora que se retiró del cine

Quentin Tarantino no solo es uno de los cineastas más importantes de Hollywood sino también uno de los favoritos alrededor del mundo. Y por supuesto, su retiro de la industria ha dejado a todos con un vacío.

El director de "Kill Bill" anunció que frenará su carrera como director para dedicarse a escribir. Y es que los últimos años ha llevado un ritmo de trabajo que ya le están cobrando factura por su edad.

Ahora se dedicará a la literatura. El estadounidense de 57 años lanzará dos libros en 2021, junto a la editorial HarperCollins. Uno, su adaptación de la película "Once Upon a Time in Hollywood" y el otro, titulado "Cinema Speculation" que contará con ensayos, reseñas y más sobre sus películas favoritas de los años setenta.

"Los talentos literarios de Quentin Tarantino han estado a la vista de todos desde sus primeros guiones, pero la destreza con la que da vida a sus personajes sobre papel y cómo constantemente sorprende al lector, incluso a aquellos que se saben la película de memoria, es ver a un maestro narrador probando un nuevo formato y hacerlo único", declaró Noah Eaker, vicepresidente de la editorial.

Para "Once Upon a Time in Hollywood", Tarantino ampliará el argumento de la historia y la relación de los personajes de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Esta, tendrá una versión de tapa blanda, audiolibro, digital y versión de lujo en tapa dura.

Películas de Quentin Tarantino que ver ahora que frenó su carrera

Si bien un verdadero fan de Tarantino ya tiene sus favoritas (si no es que son todas), te recomendamos las imperdibles.

Pulp Fiction (Tiempos Violentos)

Posiblemente una de las películas de culto más reconocidas de Hollywood y una de las favoritas de los admiradores de Tarantino. Uma Thurman tenía tan solo 24 años cuando interpretó a Mia Wallace. Al principio el actor no estaba convencido hasta que fue a cenar con ella y al conocer su personalidad, descubrió que era la actriz que necesitaba.

Kill Bill

Una vez conociendo a Thurman, Tarantino no la soltó y es así como nace Beatrix Kiddo "The Bride", una mujer que despierta de un coma de cinco años y busca venganza contra su novio Bill, quien mandó a acabar con ella cuando intentó abandonar su vida violenta.

Bastardos sin gloria

Si a ti te interesa la historia de la segunda guerra mundial y la Alemania Nazi, esta es tu película. Pero claro, todo contado desde el ojo de Tarantino que para nada intenta contar la realidad sino una versión alternativa con héroes que intentan aniquilar a los nazis.

Perros de reserva

Criminales profesionales, ataques contra policías, un infiltrado y muchos cuestionamientos en una historia que cuenta varias historias a la vez con un reparto que cualquier gran director de cine soñaría. Y claro, mucha, mucha sangre.

Django sin cadenas

Dicen por ahí que desde aquí inició la lucha de los fans de Leonardo DiCaprio por ganar un Oscar. Si te gusta el western, esta película te encantará. Otro gran reparto que ha fascinado a la audiencia: este incluye a DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson y Christoph Waltz. Por cierto, en la escena que mostramos, DiCaprio se cortó de verdad y sin querer la mano.