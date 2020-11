Conductora regaña a personas que no se cuidan del Covid por arruinar las posadas

¡Con la Navidad no! Una conductora de televisión arremetió contra su público en Monterrey luego de que cancelaran las posadas en su estado por el aumento de casos de Covid-19.

Las celebraciones navideñas están cada vez más cerca y aunque a todos nos encantaría el poder celebrar como en la antigua normalidad, la realidad es que el número de casos positivos por Covid-19 y por supuesto, los fallecimientos, han hecho que algunos estados tomen medidas más estrictas para evitar rebrotes más fuertes.

Tal es el caso de Nuevo León, donde el Secretario de Salud, Manuel de la O, declaró prohibidas las posadas en el estado para evitar que las personas salgan de sus casas y se contagien.

Las personas que han tenido fuertes medidas para cuidarse, seguramente son las más molestas con la situación, pero ni ellos se salvaron del regaño de la conductora de televisión Maria Julia Lafuente, del canal 6 de Monterrey, quien no dudó en expresar su enojo por la irresponsabilidad de los ciudadanos y cuidadanas que han salido y hecho reuniones en las últimas semanas.

"No me gusta decirles 'se los dije' pero ¿Sabe qué? Una servidora se los dijo. Claramente les advertí que si queríamos Navidad, teníamos que ser prudentes y ponernos las pilas. Eso se lo dije hace unos meses, se los repetí en varias ocasiones desde mi trinchera y nadie me hizo caso. Ya llegó el Dr. Manuel de la O Cavazos, ya nos soltó el golpe que nadie quería. Señores, las posadas están prohibidas en Nuevo León. No habrá oportunidad de ese tradicional festejo decembrino. Váyase olvidando de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros y compañeras del trabajo, de los tamalitos, de los cánticos, de pedir posada, de acostar al niño Dios, de las colaciones, de las piñatas, ¡de todo! Olvídese de todo", dijo molesta regañando directamente hacia la cámara.

Así mismo, dijo que si alguien se va a enojar, que se enoje con sí mismo, con el vecino y el compadre que hacían fiestas, que paseaban en el centro sin ninguna necesidad y que se fueron de paseo a distintas ciudades del país.

"Yo estoy muy molesta y no con el Dr. Manuel de la O sino con toda la gente que nunca entendió la gravedad del problema. Todos ustedes son hoy el Grinch que arruinó la Navidad. Era tan fácil como ponerse el cubrebocas, quedarse en casa. Pero no quisieron, no lo hicieron y aquí están las consecuencias", concluyó diciendo también que no le va a extrañar nada que las autoridades sean más estrictas este fin de año.

¿Salvaremos la Navidad?

El Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell declaró desde hace algunos meses, que el rebrote de Covid-19 en México podría llegar este octubre. La alza de hospitalizados y fallecidos se dio a inicios de este mes, poco después de las celebraciones por Halloween, Día de Muertos y otros días de asueto como el Día de la Independencia.

Actualmente la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja con alerta a rojo, lo que implicaría el tener que volver a cerrar establecimientos y decretar un nuevo aislamiento y campaña de Quédate en Casa, tal vez en los próximos días, si se sigue manteniendo una fuerte actividad en las calles.

Hasta ahora se han registrado más de un millón de casos acumulados y casi cien mil muertes por la pandemia en México.