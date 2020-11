Miley Cyrus y Dua Lipa lanzan "Prisoner" con polémico video

Si bien sabemos que a Miley Cyrus le encanta la vida salvaje y no tiene pudor al mostrarlo, la sorpresa fue la unión con Dua Lipa en este videoclip. Ambas, disfrutando de una fiesta en una casa rodante, donde muestran una relación que para muchos ha sido considerada muy íntima y sensual.

Así mismo, el juego de Miley que recordamos en su etapa más rebelde con "We Can't Stop".

Durante todo el primer día de su estreno, el video se posicionó entre el top ten de tendencias de Youtube, recibiendo comentarios de todo tipo, desde los que agradecen esta combinación de voces y talento así como los que aman la relación que han proyectado en el videoclip que en pocas horas alcanzó más de cinco millones de reproducciones.

Letra traducida de "Prisoner" de Miley Cyrus ft. Dua Lipa

Prisionera, prisionera, encerrada

No puedo sacarte de mi mente, de mi mente

Dios sabe que lo intenté un millón de veces

¿Por qué no puedes, por qué no puedes dejarme ir?

[Verso 1: Dua Lipa y Miley Cyrus]

Atada a un sentimiento, mis manos están atadas

Tu cara en mi techo, fantaseo

Oh, no puedo controlarlo, no puedo controlarlo

Trato de reemplazarlo con luces de la ciudad

Nunca escaparé de eso, necesito lo alto

Oh, no puedo controlarlo

[Pre-coro: Miley Cyrus]

Sigues haciendo que sea más difícil quedarte

Pero todavía no puedo huir

Tengo que saber por qué no puedes, ¿por qué no puedes dejarme ir?

[Coro: Dua Lipa y Miley Cyrus]

Prisionera, prisionera, encerrada

No puedo sacarte de mi mente, de mi mente

Dios sabe que lo intenté un millón de veces

¿Por qué no puedes, por qué no puedes dejarme ir?

X2

[Verso 2: Miley Cyrus]

Probé el cielo, ahora no puedo vivir sin él

No puedo olvidarte y tu amor es el mas ruidoso

Oh, no puedo controlarlo, no puedo controlarlo

[Outro: Miley Cyrus, Dua Lipa]

No puedo sacarte de mi mente

¿Por qué no me dejas ir?

Millones de veces

Quiero saber por qué no puedes, por qué no puedes

Quiero saber por qué no puedes, por qué no puedes

Tengo que saber por qué no puedes, ¿por qué no puedes dejarme ir?