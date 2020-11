Hoy, la cantante de pop alternativo británica Ashnikko lanza su himo del verano 'Daisy'. La joven de 24 años fusiona su rap único e hiper energético con melódicas voces, sencillo que dedica a todos los niños traviesos del mundo; Como siempre, Ashnikko entrega sus mensajes de empoderamiento a través de un tono pegajoso con matices de tristeza para inspirar a los jóvenes a ser ellos mismos.

Ashnikko dice de la canción "esta canción es para los niños malcriados (ser malcriado es algo recurrente en mi música). Se trata de esta jefa absoluta, vigilante y dominante que es mi personaje. Ella libra al mundo de los violadores y golpea en la garganta al patriarcado, dejando a las margaritas como una especia de tarjeta de presentación. Ella es brutalmente sexy, usa solo plataformas, látex y diamantes azules."

'Daisy' también será un desafío en TikTok llamado #BEATSDAISYCHALLENGE con Beats por Dr. Dre, repleto de coloreados y vibrantes temas como: Azul Glacial, Amarillo Primavera, Nube Rosa y Rojo Lava, y a finales de este mes habrá un video dirigido por Charlotte Rutherford recopilando los TikToks de los usuarios.

'Daisy' sigue después del sencillo 'Cry' recientemente lanzado con la etérea estrella del pop Grimes, el cual cuenta con más de 2 millones de streams desde su lanzamiento, ganando el apoyo de medios como DAZED, Pitchfork, CRACK Magazine, entre muchos otros; además del apoyo de programas de radio de Radio 1 con Annie Mac, Jack Saunders y Nick Grimshaw. Ve el video de 'Cry' aquí con Ashnikko y Grimes transformados en personajes de anime para esta historia empapada de sangre.

El meteórico ascenso de Ashnikko comenzó después del lanzamiento de su exitoso EP Hi It's Me, con himnos memeables como 'STUPID' despegando en TikTok para el #stupidchallenge. Antes del Covid19 Ashnikko estaba de gira con Danny Brown como apoyo de su gira U Know What I'm Saying? en Norteamérica y sus tres shows con entradas completamente agotadas en Londres que fueron cancelados debido a las regulaciones de la cuarentena por la pandemia. Ahora con más música en el horizonte, Ashnikko tomará el 2020 por sorpresa.

Más sobre Ashnikko:

El arte, la música y la liberación sexual son los tres ingredientes más potentes en la rebelión de Ashnikko. Nacida y criada en los suburbios de Greensboro, Carolina del Norte, sus padres la criaron en una dieta musical compuesta exclusivamente por música country y Slipknot. Ashnikko mientras crecía se encontró con la música, escuchando exclusivamente a artistas femeninas hasta que tenía 17 años, específicamente orgullosas feministas y sexualmente positivas, las cuales moldearon su sonido inicial. Tan pronto como cumplió 18 años, se mudó a Londres y paso sus noches deambulando por clubs nocturnos y los micrófonos abiertos, convirtiéndose en la Ashnikko que conocemos hoy.