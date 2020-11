Sia, nueve veces nominada al Grammy y artista multiplatino, anuncia hoy su octavo álbum de estudio Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture que estará disponible el 12 de febrero. El anuncio del álbum se acompañó por el nuevo sencillo "Hey Boy" escrito por Sia, Jesse Shatkin y KAMILLE, y producido por Jesse Shatkin. Escucha / comparte "Hey Boy" aquí.

El álbum de catorce pistas fue escrito específicamente para su próxima película Music e inspirado por el proyecto, incluido el sencillo "Together", así como "Courage to Change" que se estrenaron a principios de este año. Además de escribir todas las canciones para el drama musical, Sia coescribió el guión y dirigió la película, su debut como directora de largometraje. Los fanáticos también pueden esperar una banda sonora original del reparto que lo acompañará este invierno.

Hoy podemos ver un primer avance de la película Music que recibirá un lanzamiento especial limitado en cines IMAX en febrero de 2021 (MIRA EL AVANCE AQUÍ). La película está protagonizada por la nominada al Oscar® y ganadora del Globo de Oro Kate Hudson (Almost Famous, Deepwater Horizon), el ganador del Tony, el Grammy y nominado al Emmy, Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami..., Hamilton), quienes junto con la estrella Maddie Ziegler (de West Side Story), realizan una exploración totalmente original del poder curativo del amor y la importancia de la comunidad. La música de Sia es parte integral de la historia de la película, ya que los personajes examinan los frágiles lazos que nos mantienen unidos y, a través de fantásticas secuencias musicales, imaginan un mundo donde esos lazos se pueden fortalecer en tiempos de grandes desafíos.

Acerca de Sia

La nominada en nueve ocasiones al Grammy, Sia, ha consolidado su papel como una de las estrellas más importantes de la actualidad, compositores buscados y cautivadores artistas en vivo. El sencillo actual de Sia, "Courage To Change", es de su próximo álbum y película Music, que saldrá en febrero de 2021. El año pasado se asoció con Diplo y Labrinth para formar el grupo LSD. Su álbum debut, Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD tiene más de 1 billón de streams hasta la fecha. Lanzó el nominado al Grammy This Is Acting (Monkey Puzzle / RCA Records) en 2016 con gran éxito de la crítica, seguido de su gira Nostalgic For The Present World Tour, con boletos agotados. En 2017 lanzó la colección navideña Everyday Is Christmas. Tiene más videos en el "Billion Views Club" de YouTube que cualquier otra mujer del planeta. Junto con sus propios éxitos, Sia también ha escrito éxitos mundiales para los actos más importantes de la actualidad, incluidos Beyonce, BTS, David Guetta, Kanye West, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Ozuna y muchos más.