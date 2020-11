Te decimos cómo cuidar a tu gatito durante el invierno

Con la llegada del frío nuestro pequeño amigo lo puede pasar muy mal, mucho peor que un gato adulto. Su cuerpo, al no estar todavía completamente desarrollado, necesita protegerse de las bajas temperaturas con urgencia ya que de lo contrario podría coger frío y enfermar rápidamente.

Para evitarlo, es muy importante saber cómo cuidar a un gatito en invierno puesto que así conseguiremos que el peludito pueda pasar esta fría estación sin problemas. Así pues, si es la primera vez que convives con uno, sigue estos consejos para que no surjan sorpresas desagradables.

Puertas y ventanas cerradas

Sí, lo sé, es lógico, pero a los humanos nos suele gustar mucho tener una ventana abierta para que entre el aire y la luz. Sin embargo, cuando convivimos con un gato debemos de poner una malla de protección para evitar que salte, pero no sólo eso: si hemos adoptado o adquirido un gatito en otoño o invierno, lo más recomendable es mantenerla siempre cerrada. De esta manera no habrá corrientes de aire provenientes del exterior y la salud de nuestro pequeño no se verá comprometida.

Proporciónale un lugar cómodo y cálido

El gatito pasa entre 16 y 18 horas durmiendo, incluso más si tiene un mes o menos. Durante esas horas, tiene que estar en un lugar seguro, cómodo y sobretodo cálido. Lo ideal es adquirir una cama tipo cueva para que pueda protegerse, o dejarle que duerma con nosotros.

En el caso de que sea de una raza sin pelo o que lo tenga muy corto, es aconsejable ponerle un abrigo para gatos que podemos encontrar a la venta en tiendas de productos para animales.

Es probable que no se mantenga tan activo como siempre, lo cual es normal y no debería de preocuparnos a menos que tenga síntomas de enfermedad tales como vómitos, diarrea, mareos, convulsiones o cualquier otro que nos haga sospechar. Pero debe de comer y beber; si no lo hace, debemos de llevarlo al veterinario.

Con estos consejos tu peludito no se dará ni cuenta del invierno, seguro.