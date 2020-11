Wander Darkly, la película que podría darle un Oscar a Diego Luna

Diego Luna va abriéndose paso a la industria cinematográfica estadounidense cada vez más. Ahora, parece que el actor está por conseguir su primer estatuilla de los Premios Oscar por su más reciente película Wander Darkly.

Estrenada en el Festival de Sundance al inicio de este año y coprotagonizada por Sienna Miller, críticos han aplaudido esta película, asegurando que está entre las favoritas para ganar el máximo galardón del cine de Hollywood.

Según un reportaje de la revista Variety, la distribuidora Lionsgate pretende inscribir a Diego Luna y Sienna Miller para los Premios Oscar 2021, gracias a esta película dirigida por Tara Miele y que también cuenta con la participación de actores como Beth Grant, Aimee Carrero, Tory Kittles y Vanessa Bayer.

Así mismo, se ha informado que Diego Luna es tan solo uno de los seis latinos que podrían ser considerados para competir por los Premios Oscar: Ariana DeBose (The Prom), Colman Domingo (Ma Rainey's Black Bottom), Al Madrigal (The Way Back), y los mexicanos Armando Espitia y Christian Vázquez (Te llevo conmigo).

De qué trata Wander Darkly

"Tras sufrir un traumático accidente, Adrienne (Sienna Miller) se encuentra desorientada en una especie de limbo, atrapada en el tiempo y observando pasar la vida desde la distancia. Obligada a enfrentarse a su difícil relación con su pareja desde hace años, Matteo (Diego Luna), y el futuro de su hija pequeña, Adrienne debe revivir y reimaginar los eventos de su pasado reciente, además de resolver el misterio de su accidente. Sólo podrá hacerlo entrando en un mundo de oscuridad con Matteo mientras trata de buscar pistas que le permitan entender qué fue exactamente lo que falló entre ambos", dice la sinopsis oficial de la película.