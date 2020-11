Los detalles de "The Batman" la nueva película del héroe de DC Cómics, cada vez nos sorprenden más. Pero ahora, lo único que desean los fans es que se integre un personaje que no hemos visto en mucho tiempo y que se espera que regrese, Batgirl.

Ahora con la confirmación de Jeffrey Wrigth como el comisionado Gordon, hay una actriz a la vista que quedaría perfecto y se trata de Zendaya quien recientemente se convirtió en a mujer más joven en ganar un premio Emmy por su protagónico en la serie de HBO, Euphoria.

La película dirigida por Matt Reeves ya ha confirmado a algunos actores para interpretar a personajes como Pingüino (Colin Farrell) y el Acertijo (Paul Dano). Sin embargo, aún queda pendiente quién interpretará a la hija del comisionado y un artista digital ya se ha dado a la tarea de presentar a quien para él, es su propuesta favorita.

El artista digital Mizuri, de tan solo 18 años, se viralizó al mostrar cómo luciría Zendaya para el papel de Batgirl. Con su característica máscara y el disfraz de toda una batichica, Zendaya luciría espectacular interpretando este personaje y parece que el público de las redes lo aprueba.

Mizuri también dio una muestra de cómo luciría Colin Farrell como Pingüino y sin duda tiene una visión muy parecida a lo que seguramente sucederá.

The Batman se estrenará el próximo 4 de marzo de 2022. Actualmente se encuentra en proceso de rodaje, la cual tuvieron que suspender por un tiempo debido a que Pattinson dio positivo a Covid-19.

Zendaya y las películas de súper héroes

Recordemos que la actriz de tan solo 24 años ya es una favorita del universo de súper héroes, aunque por ahora pertenece al otro bando. Desde 2017 ha interpretado a MJ en la nueva versión de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland.

Aunque en "Homecoming" su participación no fue tan grande, en 2019, con el estreno de "Far from Home" se convierte en la conquista de Peter Parker.