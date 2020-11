Típico que vas a una tienda de conveniencia, hay una enorme fila para pagar y aunque la otra caja esté disponible y hayan suficientes empleados para atenderla, por más que lo pides, no sucede.

Por esa razón el influencer José María Mendoza, mejor conocido como "El Chemita", originario de Etchojoa, Sonora, mostró la realidad detrás de esta incógnita y lo que los empleados deben sufrir día a día en un trabajo donde los clientes no piensan en ellos.

El video se hizo viral en Twitter. Chema grababa a su compañera de trabajo mientras cobraba a un cliente. Fue ahí que mostró la amabilidad con la que te atenderán si llegas a comprar ahí. Pero, como cualquier ser humano, hay días buenos y malos, así que pidió que comprendieran cuando no hay una sonrisa de parte de los empleados.

"Aquí siempre te van a servir con la mejor actitud, siempre. Quizá hay veces que la Carmelita no te sonría porque también tiene problemas, es humana, tiene deudas, también le rompen el corazón de vez en cuando así que no esperes siempre una sonrisa de quien trabaja aquí porque es una ch%"ga [...] ustedes vienen aquí nomás a querer echarle chamoy a las papitas con su refresco, ¡no!, tenemos vida chamacos", decía con mucha gracia el joven sonorense.

Fue después de este discurso que habló sobre la segunda caja de la tienda, invitando a la gente a usarla solo cuando lo indiquen y no cuando uno quiera: "Y pues cuando abran la segunda caja y cuando no, no. Y ya es todo porque me van a hacer enojar y me van a decir que no hay sistema", concluyó asegurando que luego las segundas cajas no funcionan porque están haciendo inventario en ellas.

Eso sí, antes de despedirse, invitó a la gente que lo fueran a visitar en el turno de la noche, donde los atenderá por la ventanilla.

También aprovechó para piropear a un joven, llamándolo bombón y diciéndole que su novia era muy afortunada.

Tan solo la publicación en Twitter cuenta con más de 165 mil reproducciones, con cuatro mil likes y mil retweets.

Quién es Chemita, el empleado del Oxxo

Aquí les manda saludos el amigo del Oxxo, abrazo !!! pic.twitter.com/sxq5icGSAY — Arturo Castagné Couturier (@acastagne) November 23, 2020

"El Chema" se hizo viral gracias a sus tutoriales de cómo servir café en la tienda y por la vez que trabajó como encuestador del INEGI y no le habrían la puerta.

Pero su gran corazón fue lo que más sorprendió a todos porque después de que su video se popularizara, comenzó una campaña para ayudar a los necesitados durante esta pandemia.

Además de sus videos en la tienda donde trabaja "Sewa Juyyapo" también cuenta con un video musical que le hizo la banda La Firma Norteña.