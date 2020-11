"Mi mejor amigo me pidió matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre". Así es como Gabourey Sidibe, protagonista de la película "Precious", anunció a sus seguidores que acaba de comprometerse con su novio Brandon Frankel.

La actriz de 37 años, quien también ha participado en proyectos como "American Horror Story", "Empire" y "Difficult People", compartió en Instagram la noticia a través de un video donde muy casual saluda a sus fans, enseña el anillo y su esposo detrás grita y dice "le di el anillo, estamos comprometidos". "Gabby", solamente se rió de la peculiar forma de comportarse de su próximo esposo.

Así mismo, escribió unas palabras de lo importante que es su novio para su vida y lo feliz que la hace este momento. Brandon inventó una canción para cuando me ponga mi gorro en las noches. El segundo en el que luzco un poco estresada o agobiada,

"Es raro que la gente piense que ya estamos casados pero supongo que nuestros corazones e intenciones hacia el otro son claras de ver. Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora podré abrazarlo por siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe. Se activa para hacer lo que pueda para mí. Cada momento con él es una alegría. Él es la pareja que creí que ser demasiado independiente para necesitar. He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida y emocionada de aprender más acerca del mundo entero con él a mi lado. Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis ganos, mi hombre, mi corazón, ¡mi prometido!".

Por su parte, Brandon escribió también un mensaje en su Instagram, anunciando lo feliz que se encuentra en este momento: "Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más maravillosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría maginar una vida sin ti. Hacemos el mejor equipo y hacemos todo divertido y memorable".

