El nuevo sencillo se ha añadido al álbum, con certificación Oro, "Heaven & Hell", ya disponible en todos lados!

Respecto al sencillo, Ava Max dice, "Estuve trabajando en 'My head and My Heart' en el estudio, este otoño y esperando el momento adecuado para compartirlo. ¡Estoy tan emocionada que de salga y no puedo esperar a que todo lo escuchen!"

Escucha "My Head & My Heart" AQUÍ

Su exitoso sencillo "Kings & Queens" se encuentra actualmente en el número #3 en la lista del Top 40 y el número #15 en la lista Hot 100 de Billboard con más de 678 millones de streams globales.

Ava Max es hija de inmigrantes albaneses y ha trabajado desde la escuela primaria, exploTando en el mundo de la música a escala mundial con su exitoso, triple Platino "Sweet but Psycho" en el 2018. Reproducida más de 2.1 millones de veces este año, la canción se ubicó en el Top 10 del Hot 100 de Billboard por tres semanas. Ava Max solo aceleró este rápido ascenso al estrellato del pop con las ventas de Oro de "So Am I" [704 millones de streams globales], "Salt" [344 millones de streams globales], "Kings & Queens" [678 millones de streams globales] y "Who's Laughing Now" [126 millones de streams globales]. En medio de este torbellino, armó su álbum debut de larga duración, Heaven & Hell.

"Ava Max reclama su trono en 'Kings and Queens'" – Rolling Stone

'Kings & Queens' continúa con su descarada y leal actualización del pequeño monstruo del brillo de Gaga" –

The New York Times

"Ava Max se despoja de su título de princesa del pop y se corona a si misma entre los altos 'Reyes y Reinas.' Este tiene todo lo necesario para ofrecer otro jonrón con su gran melodía y su atractivo pop." - Billboard