Miley Cyrus acaba de lanzar su esperado álbum llamado "Plastic Hearts", lleno de rock, una voz poderosa, canciones de superación de rupturas y claro, de Liam Hemsworth.

Con quince canciones que muestran la potente evolución de su voz, Miley Cyrus nos cuenta sobre su estado emocional actual. Y al ser el primer álbum que lanza tras anunciarse su divorcio del actor Liam Hemsworth, evidentemente los fans esperarían una canción dedicada a él.

Posiblemente se trate de "WTF Do I Know", un tema que presenta a la nueva Miley o más bien, a la que siempre estuvo ahí, con ganas de liberarse de los prejuicios y sacar su propia personalidad.

Fans no han dudado en asegurar que el primer sencillo de su disco hable del australiano con quien contrajo nupcias en 2018 y con quien duró menos de un año de casada.

"Tal vez me casé solo para causar una distracción. Estoy aquí para decirte algo que no sabes ¿Estoy equivocada porque seguí adelante y ni siquiera te extraño?", dice parte de la letra donde también habla de su rebeldía y cómo no sigue las reglas para ser la mujer perfecta.

"¿Quieres una disculpa? No de mí. Tuve que dejarte en tu miseria, dime si me equivoqué que seguí adelante y ni siquiera te extraño", continúa la ex chica Disney.

TE RECOMENDAMOS: "Soy todo menos una mentirosa": Miley Cyrus habla sobre su divorcio con Liam Hemsworth

Otras canciones para Liam

Pero no todo es reclamo al actor, otro tema que causó emoción de sus seguidores fue "Angels Like You". En esta balada, la cantante habla de cómo ella arruinó la relación. "Bebé, ángeles como tú no pueden bajar al infierno conmigo", dice el final del coro.

Por último, hay quien asegura que "Never Be Me" habla de cómo ella jamás será la mujer que él espera, por más que lo intente.

¿Por qué se divorciaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

Desde que se conocieron en el rodaje de "The Last Song", Miley Cyrus y Liam Hemosworth comenzaron una relación de idas y venidas. Cuando la pareja parecía más estable, terminaban. Su primer racha fue cuando llevaban cuatro años de noviazgo, aparentemente Liam dejó a Miley, provocando que la cantante y actriz lanzara su sencillo más exitoso "Wrecking Ball", que hablaba del dolor que sufrió a la pérdida de su novio.

Pero el tiempo parecía suficiente para sanar heridas y la pareja se reencontró de nuevo para estar ¿juntos por siempre? Miley lanzó tres años después de su ruptura, "Malibu", confirmando su regreso y compromiso.

Fue en 2018 que la pareja contrajo nupcias en un pequeño evento en Tennessee, rodeado únicamente de su familia.

Pero fue ese mismo año que paparazzis captaron a Miley Cyrus besándose con la blogger Kaitlynn Carter. Inmediatamente Liam solicitó el divorcio, comenzando, poco después de haber desaparecido de los reflectores, una relación con la modelo Gabrielle Brooks. Mientras tanto, Miley terminó con Kaitlynn y comenzó un noviazgo que parecía muy formal, con el cantante Cody Simpson.

A mediados de este año Miley terminó su relación con Simpson y está más fuerte que nunca. Con nuevo disco, la joven de 28 años demostró que no necesita a nadie para ser feliz y exitosa.