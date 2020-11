Nombrado por Mixmag como "El DJ más grande de todos los tiempos", Tiësto actualmente se encuentra trabajando arduamente para completar su álbum debut con Warner Music, cuyo lanzamiento está programado para el 2021.

"The Business" marca el primer lanzamiento comercial de Tiësto desde el su aclamado séptimo álbum de estudio, THE LONDON SESSIONS, destacado por exitosos sencillos como "Jackie Chan" de Tiësto & Dzeko Feat. Preme & Post Malone, con certificación Platino por la RIAA, el cual generó la asombrosa cifra de 1.5 billones de streams en todo el mundo y más de 151 millones de views del video oficial, hasta la fecha. THE LONDON SESSIONS también incluye el éxito internacional "Ritual" de Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora, junto con un video enormemente popular dirigido por la legendaria Sophie Muller que cuenta con más de 110 millones de views en YouTube.

Tiësto es por supuesto, una de las estrellas contemporáneas más importantes de cualquier género musical, un ícono internacional multiplatino que encabeza las listas de éxitos, cuyo notable trabajo (que abarca una miríada de álbumes, sencillos, EPs, remixes, mixtapes y más) define virtualmente la música electrónica dance actual. Con más de 8 billones de streams en todas las plataformas -incluidos más de 22.5 millones de streams mensuales en Spotify-, el DJ/productor holandés se ha ganado menciones honoríficas como "El Padrino del EDM", el #1 en la lista de Rolling Stone de "DJs That Rule The Earth" y "Best DJ of the Last 20 Years" por DJ Mag, tan sólo por nombrar algunos.

A lo largo de su notable carrera, Tiësto ha colaborado con una selección verdaderamente increíble de artistas afines como Post Malone, Diplo y Martin Garrix, hasta Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop, Tegan & Sara, y Matthew Koma, con quienes se asoció en el 2014 con el éxito con certificación Platino, "Wasted (Feat. Matthew Koma)". Entre sus colaboraciones más exitosas se encuentra la que hizo con John Legend en el 2015, la canción ganadora al Premio GRAMMY® "All of Me (Tiësto's Birthday Treatment Remix)". Recientemente, Tiësto unió fuerzas con Vintage Culture para lanzar "Coffee (Give Me Something)", disponible a través de Musical Freedom para reproducción y descarga aquí.

Además, la popular serie de compilaciones CLUBLIFE de Tiësto incluye cinco volúmenes hasta la fecha, mientras que su programa de radio del mismo nombre ha demostrado ser una de las transmisiones semanales más populares y duraderas del mundo, llegando a más de 35 millones de oyentes en 149 estaciones en 90 países cada semana.

Ahora, con su firma exclusiva de manera mundial con Warner Music, Tiësto está preparado para ser líder una vez más de la siguiente evolución de la música electrónica dance, explorando un terreno inexplorado para crear lo que bien podría ser su creación más grande y audaz a la fecha.