Le da la espalda: Futbolista se niega a brindarle minuto de silencio a Maradona

Paula Dapena, una futbolista española, se hizo viral al decidir no rendir un minuto de silencio en homenaje a Diego Armando Maradona, por su fallecimiento.

Dio noticias este fin de semana el club Viajes Interrías FF, de la tercera división femenina española, luego de que Paula Dapena, una de sus jugadoras, con 24 años de edad, se sentara a espaldas de las gradas, demostrando su inconformidad ante el homenaje que le hicieron al "Diez".

La joven se manifestaba durante el minuto de silencio entre su equipo y el Deportivo La Coruña en Abegondo; las imágenes se viralizaron inmediatamente. Pero ¿cuál fue la razón de su molestia?

Después del partido donde su equipo fue derrotado 10 a 0, Dapena declaró a un sitio español que no apoyaría un homenaje a quien ha sido acusado de violencia. "Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", reveló.

Reconoce sus aportaciones al deporte

Si bien Dapena reconoce las cualidades y habilidades del argentino fallecido a los 60 años, declaró que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió", destacando que para ser jugador primero hay que ser persona y tener valores más allá de sus habilidades.

A pesar de las críticas y amenazas que ha recibido la joven futbolista en redes sociales, recientemente declaró que lo volvería a hacer.

La polémica con Maradona

Maradona murió el 25 de noviembre, mismo día que se conmemora el Día de la No violencia de Género. A lo largo de su carrera, "El Diez" fue señalado como machista, violento y por entablar relaciones con mujeres menores de edad.

Maradona fue acusado en 2019 por Santiago Lara quien declaró que su madre había quedado embarazada del futbolista, siendo una menor de edad. Así mismo, unas fotos del mundial de México 1986 se filtraron mostrando al argentino abrazado de dos menores de edad con un juguete para adultos.