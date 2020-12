Cuando eres famoso como Demi Lovato, debes considerar seriamente en qué proyectos y campañas te involucras pues si prestas tu imagen, debes estar consciente que cualquier error puede ser seriamente criticado.

Así le ocurrió a la intérprete de "Stone Cold" luego de promover la protección de animales de granja y posteriormente mostrar cómo degustaría un pavo para su Día de Acción de Gracias.

Hace unas semanas Demi Lovato fue invitada al Farm Sanctuary de California, una organización encargada de protección y rescate de animales de granja de Estados Unidos. Ahí, Lovato posó con algunos animales como una vaca, unos borreguitos y su favorito un pavo.

En aquella ocasión presumía la bella conexión que tuvo con el pavo llamado Sandy. "Lo más destacado de mi recorrido fue abrazar a un pavo rescatado llamado Sandy. Estos animales no solo son lindos, sino que también perdonan", decía la cantante mientras aseguraba que todos tuvieron que volver a confiar en los humanos luego de las terribles experiencias que vivieron de maltrato.

Pero parece que ese momento se le olvidó demasiado rápido pues el Día de Acción de Gracias, importante celebración en Estados Unidos, la cantante compartió una fotografía de su pavo en el horno, agradeciendo por todo lo que tiene.

No se preocupen, no se trata del pavo Sandy. Sin embargo los fans no pudieron evitar tacharla de incongruente por apenas hace unos días promover la protección animal y ahora comer uno de ellos.