"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto, de estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida", inicia el discurso donde más adelante aclara su identidad transgénero.

Comunicado traducido de Elliot Page, completo

Más de cuatro párrafos son los que utilizó el también actor de películas como "X-Men" y la serie "The Umbrella Academy" para concientizar la importancia de la visibilización de esta comunidad y así generar una sociedad más inclusiva:

"[...] Siento una abrumadora gratitud por la increíble gente que me ha apoyado a través de este viaje. No puedo expresar qué tan extraordinario se siente el finalmente amar quién soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. He sido interminablemente inspirado por tantos en la comunidad trans. Gracias por su valor, su generosidad y su incesante trabajo para hacer este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más amorosa y equitativa.

También pido por paciencia. Mi alegría es real pero también es frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y sabiendo cuánto privilegio tengo, también estoy asustado. Tengo miedo a la invasividad, el odio, "las bromas" y la violencia. Para aclarar, no trato de desalentar un momento de felicidad y de celebración pero quiero mostrar el cuatro completo. Las estadísticas son devastadoras. La discriminación hacia la gente trans es abundante, maliciosa y cruel, con horríficas consecuencias. Tan solo en 2020 se han reportado al menos 40 asesinatos hacia personas transgénero, la mayoría de ellos eran mujeres negras y latinos transgénero.

A los líderes políticos que trabajan para criminalizar la salud trans y niegan nuestro derecho de existir y a todas las plataformas masivas que continúan arrojando hostilidad a la comunidad trans: tienen sangre en las manos. Desatan una rabia vil y degradante que cae en los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40% de los adultos, se ha reportado, han cometido suicidio. Es suficiente. No están siendo "cancelados", están lastimando gente. Yo soy una de esas personas y no callaré ante sus ataques.

Amo ser trans y amo ser queer. Y mientras más me sostengo y acepto quién soy, más sueño, más mi corazón crece y más prospero. A todos los trans que que enfrentan violaciones, autodesprecio, abuso y son tratados con violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo por lo mejor".

