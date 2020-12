Melanie Martinez ha anunciado planes para un importante evento global de conciertos en streaming. CAN'T WAIT TILL I'M OUT OF K-12 se transmitirá en todo el mundo en cuatro zonas horarias a partir del jueves 17 de diciembre a las 8:00 PM GMT, EST y PST., y viernes 18 de diciembre a las 8:00 PM AEDT.

Los boletos estarán a la venta el miércoles 2 de diciembre a las 7:00 AM PST (3:00 PM GMT, 10:00 AM EST, y jueves 3 de diciembre a las 2:00 AM AEDT). Además, también estarán disponibles una variedad de paquetes de boletos y mercancía exclusiva de CAN'T WAIT TILL I'M OUT OF K-12.

CAN'T WAIT TILL I'M OUT OF K-12 – impulsado por la innovadora plataforma de transmisión en vivo Headliner – verá a Martinez celebrando su internacionalmente aclamado álbum y el largometraje que lo acompaña "K-12" con una producción de concierto espectacular, con una banda completa, bailarines y todos lo que los fanáticos esperan de esta artista visionaria y talentosa. Martinez estaba lista para la gira mundial más grande de su carrera a principios de este año, pero fue cancelada debido al cierre del Coronavirus. CAN'T WAIT TILL I'M OUT OF K-12 es una experiencia de concierto recién concebida que marca la última oportunidad para que los fanáticos de todo el mundo experimenten una extraordinaria producción de conciertos K-12, dando a las canciones de la gira K-12 un nuevo giro además de interpretar tracks de su reciente AFTER SCHOOL EP.

CAN'T WAIT TILL I'M OUT OF K-12 sigue al reciente lanzamiento del EP "AFTER SCHOOL" de Martinezel cual está disponble en todas las plataformas de streaming. El EP también se une al "K-12" como el "K-12 (AFTER SCHOOL – DELUXE EDITION)" disponible ahora en todas las plataformas y servicios de streaming. "AFTER SCHOOL" se compone de siete nuevas canciones, incluyendo "The Bakery" producida por Blake Slatkin y acompañada de un video complementario igualmente atractivo, dirigido y diseñado por la propia Melanie, que ahora cuenta con más de 23 millones de views y que se puede ver en el canal oficial de YouTube de Melanie Martinez.

