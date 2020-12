Mishcatt, Sofia Reyes & De La Ghetto, lanzan el video oficial de ‘Goofy Part 2’

Mishcatt, Sofia Reyes, & De La Ghetto revelan el video oficial de su nuevo sencillo 'Goofy Part 2', disponible ahora en Snafu Records.

Un sueño monocromático que cuenta con paisajes color pastel, el video tiene momentos coquetos de Mishcatt y Sofia Reyes mientras la cámara se mueve entre dos escenarios. Vestidas con estilo con conjuntos que imitan las vibras coloridas de los años 70 y 80, los tres artistas muestran un lado divertido.

El sencillo 'The Goofy Part 2' ha sumado miles de reproducciones desde que se estrenó y se ha colocado en más de 20 playlists editoriales, incluyendo las playlists New Music Friday en más de 100 países.

El sencillo original ''Goofy' ha sido escuchado más de 6.2M de veces, y el video dirigido por Carla Dauden tiene más de 1.2M de views. Ha sido incluida en la lista de Viral 50 en 6 países, en el Top 50 de Shazam y en más de 90 playlists editoriales, en New Music Friday en 35 países, Happy Hits (5.5M followers), Teen Party (3.8M followers), Love Pop (3.3M followers) y más. La canción también ha aparecido en Rolling Stone Colombia, LA Weekly, Ruido Fest y más medios, y ha estado sonando en la radio en México, Suecia, Alemania y Rusia.

MishCatt – el alter ego de Michelle González – es la seductora y fascinante voz originaria de Costa Rica (radicada en Los Angeles) que se crió cantando, tocando la guitarra y el piano; utilizando el estudio de grabación de su padre como un santuario para expresarse y hacer exploración sonoras. Nacida con sinestesia – una condición perceptiva que mezcla los sentidos – MishCatt le da crédito a su condición por la forma en que aborda la música, permitiéndole ver colores y figuras geométricas en cada canción que escribe.

Sofia Reyes tiene más de mil millones de streams en Spotify y más de mil millones de views en YouTube; Billboard la incluyó en su lista de "Next Up New Artists," People en Español la nombró como una de las "50 personas más hermosas," y la revista Maxim la seleccionó dentro de su "Hot 100". Ella ha colaborado con Rita Ora, Anitta, Michael Buble, James Arthur, Lauv, y más, y se ha presentado en Los 40 Principales, SoFar Sounds, Lollapalooza y más.

#TodosLosÉxitos