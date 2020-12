Más vale prevenir que lamentar y para tomar medidas En esta época de pandemia por Covid-19, cada quién hace lo que puede para evitar contagiarse (claro, unos más que otros). Y si no hay los artículos necesarios, uno tiene que arreglárselas, como este reportero que al no encontrar un plástico protector para su micrófono, decidió utilizar un anticonceptivo.

Era un día normal para el cantante Samo, ex integrante del grupo Camila. Se encontraba en su camerino, prepárandose para un evento con todas las medidas para evitar contagios. Y como buen artista, la prensa llegó a entrevistarlo.

Fue ahí donde Samo notó un pequeño detalle en el micrófono que no quiso pasar desapercibido y que compartió en redes sociales. Este estaba cubierto con un plástico para proteger la esponja que previene el ruido externo, pero llamó la atención que un piquito de plástico sobresalía y si uno seguía el otro extremo, se entendía la figura, era sin duda, un condón.

"Hay que protegerse siempre", escribió Samo en el video TikTok que acompañó con el tema "Oh No" de Dubskie, que comúnmente se utiliza para burlarse de momentos incómodos o inesperados.

El video ha conseguido más de doscientos mil likes, ha recibido más de dos mil comentarios y se ha compartido ocho mil veces. Entre las reacciones, muchas personas han dicho que ha sido exagerada la medida del reportero pero ¿se ponen a pensar en cuántas personas usan ese micrófono? Tal vez necesite otro tipo de plástico pero la creatividad es lo que podría estar salvando la salud del reportero quien día a día tiene que salir a la calle a trabajar.

Otros reporteros que se hicieron virales en esta pandemia

Sin duda los medios de comunicación son los que más virales se han hecho en los últimos meses pues su trabajo informando lo más relevante de la enfermedad que ha atacado a todo el mundo, no es tarea fácil.

Por ejemplo, un reportero de clima, hartó de la situación actual, fue demasiado honesto diciendo que el extremo calor en su región no era importante cuando ya hay suficientes malas noticias por la pandemia.

C/C a todos los editores de informativos de España. Bravo por este compañero 👏👏👏👏 pic.twitter.com/0Xkeo0MEnc — Alfonso Hermida (@alfhermida) July 16, 2020

Por otra parte, una conductora de televisión en Monterrey, cansada de que la gente no comprenda que no es tiempo de hacer fiestas, regañó en televisión en vivo a todo el público, amenazándolos con que seguramente no habrían fiestas de Navidad y Año nuevo si los contagios siguen a la alza.