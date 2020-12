Checo Pérez rompe en llanto al escuchar el Himno Nacional tras ganar la F1

El triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Sakhir en Bahréin, de la temporada de la Fórmula 1, no es una coincidencia, es un trabajo de más de diez años del joven de Guadalajara y es por eso, que su reacción al escuchar el Himno Nacional Mexicano, se ha hecho viral.

Con un futuro incierto que podría mantener al piloto automovilístico fuera de la carrera para 2021, el primer triunfo de México, a manos de Pérez, llegó luego de 50 años.

"Habrá que disfrutar estas dos carreras como si fuesen mis últimas en la F1", declaró horas antes de la competencia que le haría conquistar la grada de ganadores el pasado 6 de diciembre.

Sergio Michel Pérez Mendoza ganó su primera Fórmula 1 luego de haber participado durante nueve competencias sin éxito alguno. Y por supuesto, después de la emoción del momento, llega la conciencia de su triunfo, con el Himno Nacional Mexicano de fondo musical.

Sin poderlo creer, con lágrimas en los ojos, Checo Pérez se conmovía al ser reconocido como el ganador de la competencia, superando al francés Ocon y al canadiense Stroll quienes quedaron en segundo y tercer lugar sucesivamente.

"Espero que no sea un sueño. Soñé tantos años con esto. ¡Diez años! Sé que Mercedes tuvo problemas, sobre el final el ritmo del auto era muy fuerte para perder la carrera. Esto me da más paz y mi futuro no está en mis manos. Quiero seguir y si no, volveré en 2022", detalló tras su triunfo.

Así mismo, en sus redes sociales compartía el momento del triunfo entre videos, fotografías y palabras de agradecimiento.

"¡Estoy sin palabras! Hay que disfrutar mucho este momento que es muy especial. Un día que me ha costado tanto. ¡Esto es para todo mi país y mi familia, gracias a todos por su apoyo!", escribió en Instagram.

Los últimos serán los primeros

Pérez había empezado la carrera desanimado al ser el último en llegar durante la primera vuelta. Él mismo reveló que no esperaba el triunfo luego de ese difícil inicio. Sin embargo, una serie de eventos y errores de los otros equipos, así como la concentración y destreza del mexicano, lo posicionaron en el primer lugar al final de la competencia.

El regreso del triunfo para México

Este primer lugar no solo significó el resultado de años de esfuerzos de Checo Pérez que al fin se ve materializado sino también un triunfo para México pues el país no se coronaba como líder en el automovilismo de carreras desde 1970 cuando Pedro Rodríguez de la Vega se llevó la victoria en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.