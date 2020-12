Yordi Rosado y Adal Ramones se reconcilian entre lágrimas

Eran finales de los años noventa e inicios del 2000 cuando el público de la televisión abierta tenía un programa favorito, Otro Rollo. Todos los martes, Adal Ramones, su conductor, nos llenaba de risas con sus entrevistas, monólogos y demás.

Pero de ese programa tan importante sin duda recordamos también a Yordi Rosado, que en aquel momento fungía como productor del programa y por lo que nosotros creíamos, como el mejor amigo de Adal.

Pero bien dicen que las amistades y los negocios no se llevan muy bien y tras varios años del éxito del programa, este llegó a su fin como lo hizo también la amistad de los conductores. Han pasado 13 años desde su última emisión y ahora, Yordi y Adal se han reencontrado.

Fue en el canal de Youtube de Yordi, donde comparte una serie de charlas con famosos titulada "La Entrevista", que Yordi invitó a su gran amigo de la juventud y ambos abrieron su corazón.

Adal Ramones habló de su infancia, los inicios de su carrera, el éxito de Otro Rollo y hasta el secuestro que vivió hace varios años. Fue en ese momento, donde platicaron de la amistad de ambos y cómo en aquel momento, Adal temía tanto por la vida de Yordi que prefirió no pedirle ayuda para su rescate.

¿Qué fue lo que los separó?

Muchos decían que fricciones en el trabajo y la forma de ser de Adal con Yordi provocó que se alejaran, sin embargo en esta honesta plática revelaron la verdadera razón, sus rupturas sentimentales.

Según lo declarado en el video de hora y media de duración, fue la separación de Yordi Rosado y su esposa Rebeca Rodríguez, una de las razones más fuertes.

Y es que durante ese tiempo, Adal apoyó incondicionalmente a su amigo, olvidándose de Rebeca, con quien también tenía una fuerte amistad. Así, cuando regresaron, Adal quedó como el tercero en discordia.

"Nos distanciamos porque yo como amigo te apoyé más a ti en tu separación, quise que los dos estuvieran juntos, pero te apoyé más a ti. Amigo, yo te veía muy mal, te veía muy deprimido y te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar, quedo como el tercero en discordia", declaró Adal.

Pero fue el divorcio de Adal Ramones la gota que derramó el vaso pues el ex conductor de "Otro Rollo" dijo no sentirse apoyado por su amigo y aunque Yordi quiso defenderse diciendo que Adal se alejó. Él le respondió diciendo que no supo cómo reaccionar y no se sintió tan apoyado como cuando Yordi se divorció.

"Yo quería estar solo, la primera fase fue 'organicemos una fiesta en tu casa'. Amigo, no lo estoy inventando, tal vez lo dijiste de juego. Era obvio que no lo dijiste en serio, pero cuando tú te separaste tuviste fiestas todo el tiempo. Antes de que yo me separara, ustedes pusieron la barrera".

La reconciliación

Dicen que lo mejor que uno puede hacer es hablar las cosas y así notamos que lo único que necesitaban hacer Yordi y Adal era volverse a encontrar, sin resentimientos y platicando lo que los hirió.

El video terminó con ello abrazándose y agradeciéndose el espacio que se dieron para la charla y volver a ser amigos.