Se confunde de programa y menciona a la competencia

Un error en televisión puede hacerte quedar mal y hasta puede provocar que no te vuelvan a invitar a ningún programa, por eso el nerviosismo del conductor Brandon Castañeda fue muy evidente cuando sin querer, mencionó a la competencia durante la emisión en vivo del programa Hoy.

El joven integrante de "Los Wapayasos" fue invitado al programa Hoy para hacer unas rutinas de ejercicio para bajar de peso en estas fechas navideñas. Todo iba excelente hasta que se tuvo que despedir de la gente que lo veía desde sus casas.

Pero así como a Pedrito Sola cuando dijo el nombre equivocado de mayonesa, el Wapayaso, en vez de decir "Hoy", comenzó diciendo el nombre del programa de revista de la competencia, "VLA".

"Ya viene la rutina navideña, besos. Y mándennos videos aquí al foro de Venga la aleg..., al programa de Hoy", dijo tratando de arreglarlo mientras sus demás compañeros conductores se reían y Andrea Escalona le pegaba en el brazo como forma de castigo.

Lo que sí es que la producción se lo tomó muy a broma y para nada se ofendieron. No sin antes poner al conductor a hacer varias planas que decían "Hoy lo haces tú", para que nunca más se le olvidara en donde estaba.

Más tarde, hasta apareció en la sección de bloopers donde mostraron su castigo y recordaron que los errores siempre cuestan.

Las reacciones del público

Sin duda una de las mejores cosas que hizo el programa fue tratar con gracia el error pues eso hizo que en redes sociales reaccionaran de la misma manera. El video, que ya cuenta con casi doscientas cincuenta mil reproducciones, está llena de comentarios de aplausos a la producción.

"Pues que bien que no le censuraron así de seguros están los productores de Hoy, no pasa nada", "Cada día que pasa me gusta más Hoy", "Échenle el agua del garrafón para que se despierte", fueron algunos de los comentarios.

Y claro, no faltó el que recordó el error de Pedrito Sola y las mayonesas así que aquí les dejamos también el video para recordarlo.