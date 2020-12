"Próxima estación: Allende. Prepare su decenso, apertura de puertas, lado, derecho", fue lo último que escucharon los pasajeros del metro de la Ciudad de México que se quedaron encerrados en la estación del centro histórico porque no sabían que permanecería cerrada.

El aumento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México ha ido cada vez más en aumento. Por eso, el gobierno ha decidido tomar algunas medidas para evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia. Entre estas, se tomó la decisión de cerrar algunas estaciones de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. A partir del ocho de diciembre hasta nuevo aviso, las estaciones Allende y Zócalo estarán cerradas y aunque se anunció en los medios de comunicación, aparentemente ni el chofer ni los pasajeros se enteraron, provocando un divertido video viral.

Aproximadamente seis personas bajaron del vagón y se dirigieron por los pasillos de la estación Allende hasta llegar a la salida y encontrarse con la reja cerrada.

Los pasajeros pidieron a los guardias de seguridad que les abrieran la puerta, recibiendo un no por respuesta pues no podían faltar a la disposición oficial. Algunos se rindieron inmediatamente y se dieron la vuelta para volver a entrar a la estación y seguir su camino. Sin embargo, otros permanecieron con la esperanza de que los ayudaran.

"Nosotros qué culpa tenemos si nos bajan aquí", decía un hombre quien, harto y hambriento, comía su torta mientras discutía con el oficial.

Otro hombre expresaba su molestia al tener que recorrer un largo camino porque su ruta no coincidía con las estaciones que permanecían abiertas, así que tendría que caminar mucho más.

"No anunciaron, así es el gobierno que no anuncia", decía una mujer que los invitaba a resignarse y darse la vuelta. Pero qué creen, que el gobierno sí anunció aunque la noticia parece que no llegó ni al chofer ni a esos pasajeros.

Conductor del @MetroCDMX ignora que la estación allende se encuentra cerrada y realiza parada en la estación pic.twitter.com/4gv6fE1zvM — STC Metro CDMX (@STCMetroCDMEX) December 9, 2020

No te vaya a pasar

Además de las estaciones Allende y Zócalo de la línea 2, las de la línea 6, "La Villa-Basílica" y la de la Línea 3, "Potrero", permanecerán cerradas del 10 al 14 de diciembre (por ahora).

Durante el anuncio, el SCT invitó a las personas a evitar aglomeraciones y a usar correctamente el cubrebocas: "El Metro hace un exhorto a fortalecer las medidas de prevención sanitaria y de no ser necesario evitar acudir a sitios concurridos aglomeraciones, así como hacer uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial y evitar consumir alimentos, hablar o cantar durante el trayecto".