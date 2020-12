La espera ha llegado a su fin. Loki, el villano (si es que merece ser llamado así) más querido de las películas de super héroes de Marvel, finalmente estrenará su propia serie en la plataforma de streaming, Disney+.

Tom Hiddleston regresará a interpretar al odiado y querido medio hermano de Thor, contando qué sucedió con él luego de sus participaciones en las películas de Avengers.

Pero esperen, ¿no Loki había muerto a manos de Thanos? Sí y no. Como podemos ver en el trailer oficial, la serie "Loki" estará situada justo cuando Loki aún no es un buen héroe sino todo lo contrario. En esta parte, veremos la incursión de Loki en el mundo cuántico y luego de una serie de errores de los Vengadores, como la torpeza de Hulk del pasado, que distrae al Tony del futuro (Avengers: Endgame), el "Gigante de Hielo" toma el Teseracto y huye a un universo y tiempo desconocido.

Bueno, desconocido hasta ahora porque gracias al avance que se presentó en el Disney Investor Day 2020, sabemos exactamente a dónde y con quién va Loki.

Aunque no sabemos exactamente qué sucede, lo que entendemos es que esta serie se conectará con la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que a su vez conectará con Spider-Man 3 y WandaVision.

Owen Wilson se une al Universo Cinematográfico de Marvel Algo que tal vez nadie veía venir era la integración del actor estadounidense Owen Wilson al MCU. En los adelantos podemos ver que interpretará Mobius M. Mobius, quien mantiene cautivo a Loki luego de no sabemos qué, en no sabemos dónde. Bueno, sí sabemos. Si no eres tan fan de los cómics, déjanos decirte que TVA, el lugar que mencionan en el trailer, es nada más y nada menos que la Time Variance Authority (Autoridad de la Variación del Tiempo), donde aparentemente trabajará para ellos. Cuándo se estrena Loki La primera fecha estimada de estreno era 2019 pero algunos ajustes internos provocaron que tuviéramos que esperar un año más para verlo de vuelta y ahora se ha confirmado que su serie "Loki", se estrenará en 2021, pocos meses después del lanzamiento de la miniserie "WandaVision" protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Más contenido exclusivo de Disney nos espera en los próximos años Series y películas del universo de Star Wars (Incluyendo "Andor", protagonizada por Diego Luna y siendo esta la precuela de Rogue One), una nueva entrega de Indiana Jones y series con participaciones especiales como Selena Gómez y Nicole Kidman, son algunos de los detalles del nuevo contenido que veremos en los próximos meses. Así mismo, Chris Evans como la voz de Buzz en una producción de Pixar para contar la historia de Buzz Lightyear; Christian Bale en la próxima entrega de Thor, Groot con una serie animada y un especial de Guardianes de la Galaxia.