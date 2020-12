"Lo amo pero no soy guardería": abuelita le cobra a su hija por cuidar a su nieto

Bien dicen que los abuelos son como los segundos padres de los niños. La tradición alrededor del mundo consiste normalmente en que, en lo que se adaptan a esta nueva vida de hijos y responsabilidades laborales, los padres se apoyen en los abuelos. Pero ¿es realmente su obligación? Una abuelita puso sobre la mesa este debate que ya ha sorprendido a todos en redes sociales.

Se trata de una mujer originaria de Australia quien, a través de la red social Reddit, contó la angustia que vive con su hija de 29 años luego de una discusión que tuvieron por cuidar a su hijo recién nacido. Y es que aunque la mujer ame con locura a su nieto, considera que cuidarlo merece un salario pues hace a un lado otras responsabilidades para encargarse de él.

"Mi hija tiene 29 años y tiene un bebé de un año, ella volverá a trabajar pronto. Ella trabaja cinco días a la semana, entre siete y ocho horas diarias de 7:30 am a 3:00 pm y me preguntó si estaría dispuesta a ser la niñera de su hijo, dos o tres días a la semana. Por supuesto estoy aierta a pasar tiempo con mi nieto pero le expliqué que me gustaría una paga de 12 dólares la hora (300 pesos)", comenzó la mujer.

Muy a su pesar, la hija aceptó pero lo único que le pudo ofrecer fueron 10 dólares la hora pues asegura que "no puede solventarlo incluso con su trabajo de 22 dólares la hora".

"No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí misma y pienso que ella debería entender que estoy renunciando a ese tiempo por lo que necesito ese dinero para reemplazar el que estoy perdiendo en el trabajo", declaró.

"Mientras trabajo en casa, simplemente no puedo trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo. Ella dice que son solo dos o tres días a la semana pues sus suegros cuidarán al bebé el resto de los días mientras ella trabaja. Además, ella proveerá la comida. Amo a mi nieto pero como lo mencioné arriba, no soy una guardería", concluyó.

Las reacciones en internet fueron diversas

La mujer fue muy clara con su postura pero aunque fue comprensible, muchos la tacharon de insensible y le dijeron que no era buena madre, abuela y que simplemente no quería cuidar a su nieto.

Y es que más allá de cuidar al bebé, muchos aseguran que la mujer está abusando de la confianza con su hija pues está cobrando demasiado y le está pidiendo casi la mitad de su sueldo por cuidar al bebé por tres días a la semana.

"En lugar de ser una manipuladora y tratar de fingir que te ofreciste a ayudar (que estoy seguro es tu objetivo, tal vez decírselo a tus amigos o publicar en las redes sociales), solo sé honesta en que no te sientes cómoda con el cuidado del niño", "¿Está calificada profesionalmente en cuidado de niños, tiene certificado de primeros auxilios vigente o un título en educación infantil? En mi área, estas son las calificaciones para los trabajadores de cuidado infantil remunerados que ganan tanto dinero y que también administran a más de un niño a la vez", "supongo que no quieres mucho a tu hijo que digamos", son algunos de los comentarios que recibió la mujer.

Otros más la criticaron por haber editado el sueldo que quería cobrarle a su hija pues inicialmente solicitaba 15 dólares por cuidar al bebé, en vez de los 12 que se ve en la publicación actual.

Unos más dijeron que la forma de referirse a su nieto fue otro acto insensible pues en toda la publicación prefirió nombrarlo como "el hijo de mi hija".

Y bueno, teniendo en cuenta que estudios aseguran que los abuelos que cuidan a sus nietos viven más tiempo, en realidad no hacerle el favor a su hija le afecta más de lo que creería.

Abuelitos que sí son buena onda

Sí, la abuelita tiene razón en que estaría perdiendo dinero de su trabajo al cuidar al bebé pero definitivamente pueden llegar a un acuerdo económico que les convenga a los dos.

Aún así, hay quienes creen que no debería cobrar nada y claro, no la comparan con estos abuelitos que se han hecho virales por hacer todo lo posible por conocer a sus nietos en la pandemia, por comprar un autobús para llevarlos a la escuela o hasta por pintarle las uñas a sus nietas hospitalizadas.