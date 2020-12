Will Smith regala PS5 a niño con cáncer, reacción se viraliza

Will Smith es uno de los actores favoritos de Hollywood no solo por sus exitosas películas sino por su forma de ser tan divertida y generosa. Esta vez lo volvió a demostrar al darle un regalo de Navidad a un niño que padece cáncer.

Todo ocurrió durante el programa especial de Snapchat que Will Smith conduce, "Will At Home". Esta semana, el actor invitó a uno de sus más grandes amigos, Jason Derulo, para sorprender a un jovencito de 14 años que está en una dura batalla contra el cáncer.

A través de Zoom, Will Smith y Jason Derulo se conectaron con el niño llamado Aiden y su papá, Chuck. En ese tiempo, Derulo le enseñó a Aiden algunos pasos de baile, junto a Smith. El niño y el padre no dejaban de reírse con los famosos e incluso el pequeño imitaba los divertidos pasos de baile.

Will Smith, el Santa Claus de un niño con cáncer

Pero fue cuando le llegó un paquete a la familia, enviado por el mismísimo Smith, que el momento se hizo mucho más emotivo. Al abrir el regalo, descubieron que se trataba de la última versión de la consola de videojuegos, el Play Station 5, que en el momento en que se grabó este capítulo de su segunda temporada, ya estaban agotados en el mercado.

Además de esto, el niño recibió una tarjeta de regalo para comprar varios videojuegos en línea y disfrutar de su consola al máximo.

Aiden no podía creerlo, sus ojos se abrieron enormemente, volteó a ver a su padre, sorprendido, y levantó la caja al cielo como símbolo de victoria.

El programa de Will Smith en Snapchat

Fue en abril de este año que Will Smith, en colaboración con Snapchat, lanzó el programa "Will From Home" donde comparte momentos exlcusivos de su vida en pandemia, tiene invitados especiales como famosos amigos suyos y familia.

Ahora, en una edición especial para Navidad, el actor ha invitado a seguidores suyos no solo para compartir un tiempo con ellos sino para darles también regalos para estas fechas.