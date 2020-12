Los memes que hicieron de este 2020 un año menos complicado

Ya sea con el video original o con su cara encima de una fotografía, esta niña se popularizó este año por sus reacciones ante una persona que no la dejaba de molestar. Aunque no se sabe con exactitud el origen del meme, este se ha utilizado mucho durante todo el año.

La mujer a la que le tomaron la temperatura en televisión nacional es algo que jamás olvidaremos. Porque siempre debemos encontrar la manera de ser felices a pesar de cualquier circunstancia. Y sí, nos sentimos identificados con ella porque cualquiera querría olvidar a esa persona que tanto nos lastimó.

Porque las hermanas siempre tendrán una rivalidad inexplicable, sobre todo cuando una tiene más atención que la otra. Y así es como llega la hermana mayor a soplarle las velitas del pastel de cumpleaños de la menor y se arma la campal. Ellas comienzan jalonearse y por más que desgreñen a la mayor, ella seguía disfrutando de arruinar la fiesta de su hermana. Al final se reconciliaron, no se preocupen.

Will Smith llorando

De aquel día que nos enteramos que una de las parejas más queridas de Hollywood estuvo a punto de divorciarse. Jada Pinkett Smith le fue infiel a Will Smith con un rapero mucho más joven que ella. El momento de las lágrimas de Will, fue cuando se sentaron a dialogar sobre lo sucedido y Will, ante los reclamos y la seriedad de su esposa, no pudo evitar llorar. Desde ahí, su rostro se convirtió en la mejor manera de expresar nuestro dolor.