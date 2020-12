María León sorprende a Shakira con sus pasos de baile

Tal vez no se nos había ocurrido que los famosos también tienen sus propios ídolos y admiran a artistas tan intensamente como nosotros los admiramos a ellos. Por eso María León no pudo evitar emocionarse como una niña al ver que Shakira reposteó un video donde la homenajeaba.

Recientemente Shakira lanzó "Girl Like Me" junto a Black Eyed Peas. En pocas horas la canción ya era tendencia no solo por el ritmo pegajoso de la misa sino por el videoclip donde la colombiana se lució con unos increíbles pasos de baile.

Con un outfit de los años ochenta, Shakira aparece con dos bailarinas más, haciendo una coreografía que ya se ha hecho viral en redes sociales. Seguidores de todo el mundo han imitado esos pasos de baile; María León no dudó en hacerlo también.

TikTok, el responsable del descubrimiento de Shakira

En varias de sus plataformas, la ex integrante de Playa Limbo publicó su propia versión pero en TikTok no corrió con la suerte de popularizarse pues alguien reportó el video.

¿Quién diría que esa sería la razón por la que Shakira la volteó a ver?

María León publicó en Twitter el video de su coreografía, aprovechando que alguien la había reportado en TikTok. Pero al arrobar a la cantante, no esperaba que la viera. Y así fue, Shakira reposteó el video y María no cabía de la emoción con la noticia.

La intérprete de "Pedir Permiso", compartió un screenshot de la notificación del retweet al que tituló "muero lentamente".