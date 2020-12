Natalie Portman confiesa el sufrimiento que vivió en la película Léon

Natalie Portman es considerada una de las actrices más exitosas, talentosas y bellas de Hollywood. Sin embargo, llegar a ese punto en su carrera le ha traído varios traumas, dolores y temores de los que pocas veces habla.

Esta vez, la actriz de 39 años, reveló una de las etapas más difíciles de toda su carrera, la de sus inicios y su participación en la película "Léon: El profesional", donde interpretó a la pequeña Mathilda, una niña que quedó huérfana y encontró refugio en un asesino a sueldo.

Fue en una entrevista con el director y actor Dax Shephard, titulado "Armchair Expert", que Natalie Portman reveló el terror que sintió después de interpretar este personaje pues estaba consciente de lo "sexualizada" que la habían presentado y cómo esto podía influir en su futuro.

De hecho, la propia Portman aseguró que haber interpretado este personaje en la etapa de su preadolescencia, provocó que ella se sintiera insegura sobre su sexualidad y tratara de negar cualquier desarollo de la misma. "Me la arrebató (la sexualidad), llegué a sentir miedo", declaró.

Portman tenía apenas once años cuando consiguió participar en la película con los ya exitosos actores Jean Reno y Gary Oldman. Pertenecer a un proyecto dirigido por Luc Besson sin duda sería un gran despegue para su carrera. Sin embargo, tuvo que ser a costa de un personaje que representaba, de cierto modo "un tipo de figura de Lolita".

"Haber sido sexualizada cuando era niña, creo que me alejó de mi propia sexualidad, porque me aterraba. Consideré que la mejor forma de estar segura era decir que era conservadora, que hablaba en serio, que deberían respetarme, que era inteligente, que no tenían que mirarme de esa manera", aseguró la protagonista de "V de Vendetta" quien también descubrió en aquel momento, que muchas personas adultas le hacían ofertas e insinuaciones inapropiadas.

"A esas edades, tienes tu propia sexualidad, tienes tus propios deseos, deseas experimentar cosas, ser abierta. Pero no me sentía segura, precisamente, cuando hay hombres más mayores interesados en ti y tienes que decir: 'No, no, no, no'".

Sus siguientes personajes nada sexualizados

Después de los momentos incómodos que sintió tras la película de "Léon", Natalie Portman decidió que su carrera continuaría con personajes que no tuvieran nada que ver con su cuerpo, con besos ni romance. Por esa razón, prefirió películas de acción o aventuras donde no tuviera que explorar su sensualidad.

"La gente tuvo la impresión de que era muy seria y conservadora", reveló, asegurando que en realidad lo que intentaba era mostrarse así ante la gente para que no le faltaran al respeto ni la vieran como un simple objeto.

Han pasado 26 años desde el estreno de "Léon" y Natalie Portman ha sabido mantener su carrera sin la necesidad de sexualizarse, consiguiendo papeles en todo tipo de géneros, desde acción, súper héroes y dramas como el que le dio el Oscar a Mejor actriz, "El Cisne Negro".