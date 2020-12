Chanclas de Katy Perry se viralizan por los comentarios mexicanos

Pero a pesar de las buenas intenciones de la cantante, los mexicanos no pudieron evitar bromear con ello y en una de las fotografías, donde aparecen varios diseños, se dejaron ir con comentarios graciosos que hacían parecer que Katy Perry era de esas mamás luchonas que tienen su negocio.

Casi sesenta mil comentarios, más de cuarenta mil veces compartido. La mayoría de los mensajes, asegurando que la vendedora no era formal, que no contestaba el whatsapp y preguntando por precios y tallas.

"Nena ya te hice el depósito en el oxxo y no me contestas el whats, me urgen, son para mi suegra", "Neni, ¿dónde entregas? ¿Me podrías decir de qué número son?", "No le compren, me estafó, después de depositarle me bloqueó, no se vale lo que hizo. Que dios te bendiga hermosa", "Yo compré el modelo Ojo de Agua y Limón sin semilla, al usarlos están súper incómodos, se me raspa el juanete y no son iguales como en la foto. La verdad no valen la pena para el precio que los vende ella. No me quiso devolver mi dinero, son imitación", dicen algunos comentarios con cientos de reacciones.

Te dejamos los más divertidos comentarios de las ventas de Katy Perry, o como dicen por ahí, "la zapatería Katy".