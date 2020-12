"Safety Dance": Aerolínea hace coreografía para explicar medidas contra Covid-19

Mientras el mundo se decide por quedarse en casa a salvo del Covid-19 o tratar de seguir una vida normal con las medidas necesarias para evitar contagios, negocios como las aerolíneas buscan la manera de darle esa seguridad a las personas que piensan viajar. Y es así como Alaska Airlines se viralizó, con un video que le explica a sus clientes, cómo viajar seguros.

En redes sociales comenzó a circular el "Safety Dance", una especie de video musical en el que empleados de la aerolínea Alaska Airlines te enseñan de una forma muy divertida las medidas que toman para cuidarte de cualquier contagio y al mismo tiempo te dan algunas indicaciones que seguir para mantener a todos saludables.

Con una canción pegajosa, pasos de baile que parecen de bailarines profesionales y una super producción, la aerolínea presume que tienen cabinas que limpian y desinfectan el aire cada dos minutos, eliminando los gérmenes "como una batalla espacial".

Pero claro, tener la tecnología para mantener sanos a sus pasajeros no servirá de nada si ellos no usan correctamente el cubrebocas y se lavan las manos. Por esta razón, con un particular baile que es digno de subirse a TikTok, piden que se laven las manos y usen cubrebocas todo el tiempo.

Detrás del video viral del momento

La aerolínea se tomó tan en serio este video que contrataron a los mejores para hacerlo (y es más que evidente). El "Safety Dance" fue dirigido por Warren Fu, mejor conocido por trabajar con artistas como Dua Lipa, The Weeknd, Daft Punk y HAIM. Por su parte, la coreografía fue realizada por la bailarina Anna Matuszewski.

Y para un gran video, hacía falta una gran canción por la que reversionaron el éxito de los años ochenta, "The Safety Dance" de la banda Men Without Hats.

Empleados de la aerolínea y bailarines casi profesionales

Para lograr que los empleados bailaran como grandes profesionales, les enviaron un video donde venía paso a paso la coreografía. Así, al momento de llegar al set de grabación, lo tuvieran más o menos dominado. Eso sí, un día antes se reunieron con todas las medidas sanitarias, para tener un ensayo con todo y vestuario.

"Los empleados fueron elegidos para el video de diversas formas, incluidos algunos de nuestro equipo de simulacros de asistentes de vuelo de Alaska, que bailan por las calles de Seattle para el desfile de antorchas y otros eventos en todo el país para representar a la compañía. Otros fueron elegidos en base a grupos de trabajo, capacidad y disposición para bailar, y nominaciones de líderes", declaró la aerolínea en un comunicado donde también se reveló que algunos jamás habían bailando antes.