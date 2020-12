Los videos más virales de 2020 en TikTok

A punto de terminar el 2020 y claro que no podían faltar los conteos, lo más popular y las listas de favoritos del año. Y cuando se trata de internet, no podemos hacer a un lado lo más viral. Ya sean los memes que salvaron el año o videos que por graciosos, curiosos u otra razón, siempre hay algo que recordar. Si no, pregúntenle a TikTok.

La red social, popular principalmente ente la generación Z, nos ha traído coreografías que solo la chaviza puede entender y retos a veces muy peligrosos. Pero eso sí, también nuevas celebridades de la comunidad internauta, famosos y videos que simplemente no comprendemos.

Recientemente TikTok reveló los videos más virales de la red social en 2020. El ranking tiene de todo y el número de reproducciones parece imposible. ¿Te imaginas 500 millones de reproducciones por un lip sync? Pues así fue.

Te presentamos los videos más populares de TikTok este 2020

Bella Poarch - "M to the B"

A sus 23 años, esta joven estadounidense se convirtió en la más popular del año. Su video, donde hace un lip sync de la canción de Millie B, "M to the B", consiguió ¡500 millones de reproducciones!, 43 millones de likes y millón y medio de comentarios. Algo tiene este video que hipnotizó a todos.

Fleetwood Mac, mejor conocido como TikToker Cholo

Su buena vibra nos conquistó. El TikToker cholo nos demostró que lo único que necesitamos para disfrutar la vida, puede ser únicamente una patineta, un camino, una canción cool y jugo de arándano. Este video le cambió la vida al TikToker Cholo pues gracias a su video, consiguió dinero para comprar una casa.

Caitlin Reilly, la mujer que imita las reuniones en zoom

Sin duda la nueva normalidad tenía que formar parte del listado. Caitlin Reilly supo imitar a la perfección a los incómodos compañeros de trabajo en la reunión de zoom. Porque el trabajo a distancia jamás fue tan satisfactorio y estresante como en esta temporada.

Renegade dance en la NBA

Con tan solo 14 años, Jalaiah Harmon se convirtió en la coreógrafa de toda una generación. El renegade dance fue bailado por Kim Kardashian y otras celebridades. Cuando descubrieron quién lo creó, no dudaron en invitarla a bailar durante un partido de la NBA y así fue como su video se convirtió en la sensación de la red social.

Will Smith siendo Will Smith

Uno de los actores favoritos de Hollywood no solo por sus películas sino por su sentido del humor. Will Smith brilla en todos lados, incluyendo las redes sociales. El actor hizo el reto de "Wipe it down" que consiste en limpiar un espejo y encontrarte, en este caso, con un Hombre de Negro que te borre la memoria.

Mi pan, zanahorita tocino, el experto en efectos especiales y más

Te dejamos los otros cinco videos del top 10. Cada uno tiene su historia y aunque a veces no entendemos por qué algo se hace viral, no podemos dejar de verlos.