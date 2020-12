Joven invita a su mamá a boda con su novio; ella reacciona diciéndole pecador

Uno de los temores más grandes a los que se enfrentan los homosexuales sin duda es el del rechazo de su familia. Incluso hay personas que ocultan sus sentimientos por miedo a lo que dirán las personas que aman.

Henry Jiménez, un fotógrafo e influencer mexicano, compartió un video de una conversación muy íntima con su madre. A pesar que ella sabía que su hijo tenía un novio y vivía con él, la noticia de que se iba a casar no fue bien tomada por ella.

Henry se grababa hablando por teléfono con su mamá. Pero de un momento a otro, cambió el tema para hacerle una confesión que le costó mucho trabajo decir pero que era necesaria.

"Me voy a casar, ¿te dijeron? [...] te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio", dijo inseguro mientras su madre, al otro lado del teléfono, sonaba confundida y aturdida.

"No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos ni los adúlteros", decía la mujer con una voz que mostraba su angustia y dolor.

"Estás re mal ¿no lo entiendes? ¿a qué hora conociste a ese chamaco? Ese chamaco te ha cegado", decía su madre regañándolo mientras él intentaba contener las lágrimas.

"No sé Henry, tú me rompes el corazón en mil pedazos. Cada vez que me hablas de eso me pones triste, me pones más enferma de lo que ya estoy. El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado...", insistía.

"No te enseñé esos caminos, no te enseñé esos caminos", dijo la mamá del fotógrafo mientras él intentaba cortar la llamada.

Las reacciones en redes sociales

Jiménez recibió muchas palabras de apoyo, diciéndole que es una lástima que no pueda tener una buena relación con su madre por sus preferencias. Sin embargo, otros apoyaron la decisión de la madre y otros más le dijeron al fotógrafo que a pesar de las circunstancias, no debería mostrar esa conversación tan privada con su madre.

Ante la polémica, Henry aseguró que ama a su madre con todo su corazón y no la culpa por la forma en la que piensa.

"Ella creció con esta mentalidad y todo lo que puedo hacer es comprenderla, respetarla y amarla. La razón por la que decidí compartir esto es porque recibí el mensaje de un niño dicéndome cómo se sintió inspirado al ver mi compromiso y le confesó a sus papás su gran secreto. Eso me hace tan feliz y hace que todo valga la pena", escribió.