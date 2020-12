Descubren la orquídea más fea del mundo

Cuando uno piensa en flores, piensa en belleza y cuando uno piensa en flores bellas, las orquídeas están sin duda en la lista de la favoritas. Bueno, posiblemente se pensaba así hasta ahora, que han encontrado una nueva especie de orquídea que para nada es como nos imaginamos.

Se trata de la orquídea Gastrodia agnicellus que recientemente fue descubierta y que en poco tiempo fue declarada como "la orquídea más fea del mundo" por los investigadores del Real Jardín Botánico de Kew, lugar donde se estudian y clasifican las especies de plantas de todo el mundo.

Esta orquídea se puede encontrar en Madagascar y para ser más claros en las diferencias de este tipo a las que todos conocemos (además de lo que se percibe a primera vista), esta no tiene hojas y crece en un tallo velloso.Es de un color marrón por fuera y rojo por dentro.

A diferencia de las orquídeas más populares, estas viven bajo la tierra y solo emergen para florecer y producir frutos.

No son tan espantosas como parecen

Aunque a primera impresión parecería que esta especie no tiene ningún lado bueno, la realidad es que estas orquídeas son feas por fuera pero bellas por dentro. Al menos por su aroma pues se esperaba que oliera a podrido y al contrario, su olor es muy refrescante, muy parecido al de los cítricos.

Además, su ciclo de vida es muy particular. «Se abre solo un poco, se fertiliza y la semilla da frutos. Y de hecho se eleva sobre un punto bastante largo de unos 20 centímetros de altura. Luego se abre y distribuye la semilla», dijeron los investigadores.

Y aunque muchos no la consideren bella, no por eso se debe ignorar y ahora los expertos intentarán mantener la especie pues al depender directamente de los hongos para vivir pues no tienen tejidos fotosintéticos ni hojas, su reproducción es más complicada y se puede decir que está en peligro de extinción.

La orquídea "fea" fue declarada como uno de los 10 descubrimientos principales de 2020, entre las 156 especies de plantas y hongos que fueron encontrados este año.