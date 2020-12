Quién es Dalton Gómez, el prometido de Ariana Grande

Famosos como Hailey Baldwin, Meghan Trainor, Demi Lovato y Kim Kardashian, felicitaron a la feliz pareja por esta nueva etapa de su vida, deseándole lo mejor a ambos. Pero ¿de dónde salió Dalton Gómez y cómo conoció a Ariana Grande?

Si el nombre no te suena es obvia la razón. A diferencia de los antiguos novios de Ariana Grande, Dalton Gómez no se dedica al mundo del espectáculo, aunque sí dependa de ellos económicamente hablando.

Dalton no es famoso pero sí es un exitoso hombres de negocios. A su corta edad ya es conocido como uno de los agentes inmobiliarios más importantes de Los Ángeles. Sobre todo porque lleva cuentas y residencias de lujo que ha sabido vender a grandes celebridades. De hecho, fue así como conoció a Ari.

Dalton era un amigo muy cercano a Miley Cyrus por lo que era común verlo en distintas reuniones de la misma. Ari siempre ha sido una amiga muy cercana a la ex chica Disney. Justo en una fiesta de Miley, ambos coincidieron. Dalton quedó enamorado desde el primer momento pero no se atrevió a hablarle.

Pero el destino es curioso y tiempo después Ariana Grande estaba buscando comprar una nueva casa por lo que Miley le recomendó a Dalton. Al final, Ari salió con casa nueva y el amor de su vida.

Se asegura que la pareja comenzó su relación hace apenas unos diez meses y que pasaron (o siguen pasando) la cuarentena juntos. Fue en el videoclip "Stuck With You", junto a Justin Bieber, que Ariana presentó a su novio en un videoclip donde aparecen bailando románticamente en su habitación.

Los ex novios de Ariana Grande

Aunque en su sencillo "Thank you next", Ariana Grande ya dejó muy claro cuáles de sus parejas realmente le importaron y aún así logró olvidar, no está de más volver a mencionarlos.

Big Sean

Fue el primer romance de celebridad que tuvo Ariana. Entablaron una relación en 2015 pero según fuentes cercanas, el rapero terminó con ella "por su inmadurez". Aún así nos dejaron con el tema "Best Mistake".

Mac Miller

Sin duda la relación más dolorosa de la cantante. A pesar de la hermosa química que tenían y la amistad que habían forjado por muchos años, Ariana Grande terminó su relación con Mac Miller en 2017 por los problemas de adicción del rapero y por el estrés post-traumático de Ariana Grande tras el atentado en un concierto suyo en Manchester. Mac Miller falleció un año siguiente por una sobredosis, aparentemente sus adicciones habían empeorado tras entrar en depresión al terminar con Ari.

Pete Davidson

Casi inmediatamente de terminar con Mac Miller, Ariana Grande comenzó una relación con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson. A los pocos meses ya estaban comprometidos. De hecho, esta noticia fue parte de la depresión de Mac Miller y justo su muerte, provocó que Ariana Grande sintiera una culpa enorme y una depresión que después causó el fin del compromiso de la pareja y así, su noviazgo.