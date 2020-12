Viral: Maestro califica a sus alumnos en el hospital antes de perder la vida

Hay personas tan dedicadas a su trabajo que a pesar de los difíciles momentos que estén pasando en su vida, no dejan de esforzarse para seguir haciendo lo que les apasiona, esto aunque sea desde la camilla de un hospital.

Muchas historias de profesores que hacen todo por sus alumnos nos han sorprendido en esta pandemia. A lo largo de estos meses se han hecho virales maestros que se disfrazan, que sorprenden a sus alumnos o que han sido sorprendidos por sus alumnos. Pero ninguno de ellos podría ha conmovido tanto como la historia del profesor Alejandro Navarro, quien se dedicó a su trabajo hasta el último momento de su vida.

TE RECOMENDAMOS: Maestra mexicana colecta televisores para que sus alumnos continúen la escuela

Sandra Venegas, una usuaria de Facebook, compartió en su cuenta una fotografía de su padre, encamillado en un hospital, trabajando en su computadora. Esto, a unos cuantos minutos de ser ingresado al quirófano para ser intervenido.

Y aunque para muchos era un tema de admirarse, la mujer no pudo evitar sentir tristeza por las últimas horas de su padre quien, preocupado por su trabajo, no pudo disfrutar con su familia o relajarse antes de la operación.

"Este es mi papá Alejandro Navarro el día antes de su fallecimiento, preocupado por finalizar las calificaciones para los informes de progreso. Sabía que iba a la sala de emergencias, por lo que empacó su computadora portátil y el cargador para poder ingresar", dice parte del mensaje.

La mujer explicó que la última vez que vio a su padre, él estuvo pegado a la computadora y hubiera deseado que hubiera cerrado su computadora y tuvieran un tiempo de calidad juntos.

Así mismo, quiso hacer reflexionar sobre la importancia de poner límites al trabajo y pidió a los que se dedican a la docencia, así como a su familia, que establezcan horarios que no afecten a la relación en casa y poder disfrutar de la vida.

"Gracias a los profesores. Si estás casado con uno, ayúdalo a establecer límites, si eres hija / hijo de uno, no lo dejes trabajar una vez que esté en casa. Profesores no normalicemos el trabajo fuera de horario, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. NO eres reemplazable en casa", concluyó.

La publicación se compartió más de 78 mil veces y tiene más de 12 mil comentarios, dándole el pésame a la hija del profesor.