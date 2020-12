Hombre vende gas cantando villancicos y se hace viral

Se acerca la Navidad. Comida, familia, amor y villancicos nos esperan luego de uno de los años más difíciles que hemos vivido como sociedad. Y aunque esta Navidad será algo diferente, donde lo mejor es mantener medidas sanitarias que no pongan en riesgo la vida de nuestras familias, no significa que por eso vivamos en tristeza y no recordemos la felicidad de esta fecha.

Pero tal vez no haya nadie tan emocionado con el espíritu navideño como un repartidor de gas en la Ciudad de México que recientemente se hizo viral por su particular manera de anunciar sus ventas.

En Twitter y distintas redes sociales comenzó a circular el video de un repartidor en su camión, dando el famoso grito de "¡gaaaas!" pero con un cambio muy divertido.

Ahora varios gritos se unían para formar una bella canción, la de "Hoy es Navidad" pero en lugar de la letra original, podíamos escuchar que cada palabra se había cambiado por "gas".

"Imagínate vivir en Suiza y perderte el concierto navideño del señor del gas", dice uno de los videos que fue compartido en redes sociales.

Imagínate vivir en Suiza y perderte el concierto navideño del señor del gas 🎄💜 pic.twitter.com/LSWrfOftuM — La Mismísima (@denivaj) December 21, 2020

Pero ese no es el único tema que canta el "gasero navideño", como lo han apodado en redes sociales. Aseguran que tiene un repertorio muy amplio que incluye todas nuestras canciones navideñas favoritas.

Las reacciones sobre el gasero navideño

Pero qué es la vida si no puedes transmitir tu entusiasmo a los demás. El hombre del gas no solo se hizo viral por su creatividad al vender su producto sino porque recordó la creatividad y alegría que caracteriza a los mexicanos.

Cientos de comentarios positivos a este señor circularon en redes, diciendo que no hay como México, que esta felicidad no se compara con nada y aplaudiendo la buena actitud con la que trabaja todos los días.

Te compartimos algunos de los comentarios que recibió en redes este agradable señor.