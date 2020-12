¿Qué tan malo es tu Spotify? App analiza tu música y lo revela

Todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado que nuestra música es la más cool de todas y que todos seguramente han admirado nuestra delicada y fina selección que queremos poner en todas las reuniones o a volumen súper alto en casa. Pero oh, sorpresa, seguramente no es así y una aplicación llegó para decirte qué tan mal gusto musical tienes según tu historial de reproducciones en Spotify.

Se trata de "How Bad Is Your Spotify?", un sitio que analiza tu historial musical del año, muy parecido a lo que hizo la plataforma con "Wrapped" pero esta vez siendo cruelmente honestos.

Con un poco de ironía y vergüenza "How Bad Is Your Spotify" se basa en sitios especializados de música, con los ranking más importantes de internet, para decidir si eres considerada una persona cool o simplemente básica.

"Nuestra sofisticada Inteligencia Artificial juzga tu mal gusto en música", es como se presenta este sitio web pudding.cool, una especie de parodia al recuento que muchos compartimos en redes sociales y que mostraba nuestras canciones favoritas de Spotify del 2020.