Niño gasta más de 300 mil pesos en tarjeta de su mamá por videojuego

La obsesión de algunos niños por sus videojuegos favoritos puede ser tan extrema que han llegado a causar una enorme deuda hacia sus padres por un descuido. Esto ocurrió con la mamá de un niño de seis años que usó la tarjeta de crédito de sus padres y ellos ni siquiera se dieron cuenta.

George, un niño de seis años originario de Estados Unidos, tiene un videojuego favorito: Sonic Forces. Pero a pesar de jugar todo el tiempo, parece que el pequeño no es lo suficientemente bueno en el juego y por querer subir de nivel, causó una deuda a su madre de 300 mil pesos.

Jessica Johnson, agente de Bienes Raíces de Connecticut, contó la historia de cómo su hijo le hizo perder 16 mil dólares en puntos luego de usar su tarjeta de crédito sin su conocimiento.

Como era costumbre, el pequeño George jugaba Sonic Forces: Speed Battle en el iPad de su mamá y aunque el juego es de versión gratuita, para lograr con mayor facilidad algunos retos, existe la posibilidad de comprar "anillos" para mejorar tu nivel de jugador. Y así fue como George, con toda la facilidad del mundo, hizo click en las opciones hasta encontrar el pago del servicio.

El 9 de julio la madre había recibido una notificación de un gasto sospechoso. En aquel tiempo eran solo 2 mil quinientos dólares en su tarjeta de crédito. Pero como el cobro se hizo a través de la plataforma PayPal, no era tan sencillo rastrear la compra por lo que la mujer no le prestó mucha importancia hasta que llegó el recibo de todo el mes: 16,293.10 dólares, es decir, casi 330 mil pesos mexicanos.

George había comprado varios anillos (virtuales, para el juego) de entre 1.99 y 99.99 dólares para ser el mejor y como la madre no prestó mucha atención al detalle, el momento en que quiso hacer el reclamo ya era demasiado tarde pues habían pasado 60 días desde la primera compra y ya no podían hacer ningún tipo de reembolso.

Eso sí, el pequeño George está muy feliz por los resultados de su juego aunque seguramente cree que es por mérito propio más que por la deuda enorme que le provocó a su mamá, quien por la crisis sanitaria a nivel mundial, actualmente no están en el mejor momento económico.

Así que ya sabes, si tu dispositivo está vinculado a alguna tarjeta, será mejor que la bloquees o elimines si no la usas porque no sabes en qué momento tu hermanito, hijito o sobrinito, lleguen a comprar y provocar deudas que luego no puedas pagar.