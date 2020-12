Crean rosca de reyes de Baby Yoda, tiene muñecos de Grogu

Baby Yoda se ha ganado nuestro corazón de tal forma que ahora está en todos lados. Juguetes de colección, decoración, realidad aumentanda y ahora hasta rosca de reyes es donde podemos encontrarlo.

Grogu, personaje de la serie de Disney Plus, "The Mandalorian", se convirtió en una sensación desde incluso antes del lanzamiento de la serie. Apodado como "Baby Yoda" (aclarando que no es el personaje Jedi cuando era bebé), este personaje y su ternura cautivó a todos.

Ahora, para celebrar su éxito, una panadería decidió lanzar su Rosca de Reyes olvidándose del tradicional niño dios y mejor poniendo al muñequito de "The Child", como la sorpresa en el pan que indica si tendrás que pagar los tamales.