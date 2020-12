Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, Warner Classics presenta una edición especial de las Obras completas del compositor, con grabaciones memorables del catálogo. ¡La campaña tendrá su cumbre esta semana con una celebración #BeethovenWeek en las redes sociales del sello!

En Warner México nos dimos a la tarea de encontrar algunos detalles sobre la importancia de este compositor en la Cultura Popular. Todo esto acompañado de una playlist que te hará darte cuenta de que conoces más a Beethoven de lo que creías.

Peanuts.

Uno de los amigos cercanos de Charlie Brown, Schroeder, es pianista y está obsesionado con la música, sobre todo la de Beethoven. Varias de sus obras fueron interpretadas por Schroeder en la serie de Charlie Brown y sus amigos de los años 80s. En la serie "Snoopy y sus amigos" de Discovery Kids de 2015, también se hacen referencias a Beethoven, especialmente en el capítulo 24.

6ª Sinfonía: Fantasía y Los Simpsons

En uno de los momentos más recordados de este clásico blockbuster de Disney de los años 40s, mientras hay una sucesión personajes de la mitología griega y romana (especialmente el Pegaso), suena el primer movimiento de la 6ª Sinfonía (Pastoral) Este mismo movimiento es utilizado en los Simpsons en el Episodio 9 de la segunda temporada. Una vez termina un episodio de Tom & Daly en el que no hay violencia, todos los niños de la serie apagan su televisor y salen de sus casas a disfrutar, especialmente, de los parques. No es coincidencia el nombre de "pastoral" para esta obra muy bien elegida por Groeing y su equipo.

Los Simpson.

En este episodio, de la temporada 16, en un deseo por ser mejores en el ámbito cultural que su vecino y tradicional enemigo Shelbyville, los ciudadanos de Springfield contratan al prestigioso arquitecto Frank Gehry para diseñe y construya una sala de conciertos. Esta es inaugurada con un concierto al que asisten todos los personajes de la serie, quienes después de escuchar los primeros compases del primer movimiento de la 5ª sinfonía, se van, pensando que el resto es "relleno". Sin duda, una crítica llena de humor negro a la sociedad donde las obras clásicas o "series" son valoradas superficialmente.

La naranja mecánica:

La novela de Burgess llevada al cine por Kubrick en 1984 y que se constituyó como una de las piezas cinematográficas más importantes de la cultura popular del siglo pasado, tiene una relación muy estrecha con la Novena Sinfonía de Beethoven, pues con esta es que torturaban a Alex -el protagonista- para poder cambiar su comportamiento ultraviolento. Los dos movimientos más importantes de la última sinfonía de Beethoven -el segundo, Scherzo Molto Vivace y el cuarto, Finale Presto, resuenan en la película en escenas claves.

Niñas bien

Esta gran película de 2018, basada en los personajes del libro homónimo de Guadalupe Loaeza dirigida y escrita por Alejandra Márquez Abella y con música del compositor mexicano Tomás Barreiro, tiene sutiles apariciones de la música de Beethoven. Una de estas es a través del conocido Minueto en sol mayor, el cual suena en una hermosa reducción de piano interpretada por el pianista aguascalentense Bernardo Jiménez. La otra, y tal vez más fundamental en la película, es el primer movimiento de la 7ª sinfonía.

Chavo del ocho.

"¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que el tema musical del Chavo del Ocho, no es otra cosa que una versión de La Marcha Turca del productor Jean-Jacques Perrey -pionero de la música electrónica?" La música está contenida en el álbum "Moog Indigo" en el cual Perrey reversiona en su sintetizador Moog varias obras populares, como "El vuelo del abejorro" de Rimsky-Korsakov; "Hello Dolly" de Jerry Herrman popularizada en los 60s por Louis Amstrong y "The Elephant Never Forgets" con la que el productor francés bautizó su reversión de la pieza de Beethoven, que originalmente fue escrita solo para piano.

La casa de papel

La serie de habla hispana más exitosa de los últimos años, no fue ajena a la música de Beethoven, pues una de las escenas más emocionantes de la Casa de Papel producida por Netflix y emitida en 2017, fue genialmente acompañada del último movimiento de la 9ª Sinfonía. Se trata del momento en el que Nairobi, después de bajar la aguja de una tornamesa sobre un disco de vinyl, ordena a los rehenes a imprimir miles de billetes...