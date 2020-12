El dueto ganador del GRAMMY® Award Twenty One Pilots han compartido sorpresivamente un sencillo navideño, "Christmas Saves The Year," el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming. La nueva canción está acompañada por un visual, dirigido y animado por Johnny Chew, disponible para verse en el canal de YouTube de Twenty One Pilots.

"Christmas Saves The Year" cierra otro año histórico para Twenty One Pilots, que una vez más los vio dominar la radio. Su exitoso sencillo del 2020 "Level of Concern" ocupó el puesto #1 en Alternative Radio durante 12 semanas consecutivas, al tiempo que se ubicó en el Top 25 en la lista "Hot 100" de Billboard. Escrito y grabado en medio de la pandemia de COVID-19, "Level of Concern" ha acumulado casi 200 millones de streams en todo el mundo, obtuvo la certificación Oro (RIAA), y llevó a la banda a la victoria en los American Music Awards de este año, donde se ganaron el premio por " Favorite Artist – Alternative Rock". Además, Twenty One Pilots hizo historia con el primer e interminable video musical de "Level of Concern", concebido por la banda con el galardonado narrador y director Jason Zada, Rolling Stone calificó el video como "una hazaña digital elaborada e impresionante en sí misma", mientras que Variety habló con Tyler Joseph de Twenty One Pilots en profundidad sobre la visual regenerativa energizada y poblada por fanáticos e impulsada por Imposium.

"Christmas Saves The Year" y "Level of Concern" son los últimos sencillos de Twenty One Pilots tras el lanzamiento de su álbum certificado Platino por la RIAA TRENCH. "TRENCH se deleita en el confuso conceptualismo cavernoso y desdibujado del género que ha definido a Twenty One Pilots," declaró Billboard. TRENCH, un verdadero fenómeno global que ha superado los dos mil millones de streams en todo el mundo, se destaca por los éxitos alternativos certificados Oro y Platino por la RIAA "The Hype", "Chlorine" y "Jumpsuit". "Jumpsuit" se erige como la canción de más rápido crecimiento de la década en alcanzar el #1 en la lista de "Alternative Songs" de Billboard y le valió al dúo su cuarta nominación al GRAMMY® (Best Rock Song). La aclamada colección conceptual también cuenta con la certificada Oro por la RIAA "Nico And The Niners" y el sencillo certificado Platino por la RIAA "My Blood".

El año pasado, Twenty One Pilots anunció que su LP VESSEL de 2013 logró un hito de Oro y Platino con cada track individual del álbum recibiendo la certificación Oro, Platino o Multi-Platino de la RIAA. El LP BLURRYFACE de Twenty One Pilots de 2015 fue el primer álbum de la era digital en lograr esta hazaña en 2018, lo que convirtió al dúo de Columbus, Ohio, en el primer artista/grupo con dos álbumes en alcanzar este logro histórico.