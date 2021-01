¿Quieres mandar un mensaje afectuoso y original a tus seres queridos en Año Nuevo, o prefieres tirar de memes?

¡Por fin ha llegado el momento que muchos estaban esperando!

En pocas horas este extraño y fatídico 2020 llega a su fin, se abrirá un horizonte de esperanza llamado 2021, un año que muchos esperan con ansia después de que durante los últimos meses el mundo entero esté sufriendo una pandemia a causa del coronavirus que se ha cobrado ya más de 1,8 millones de vidas.

El SARS-CoV-2 ha marcado el devenir de 2020 en todo el planeta y ha provocado, además de las muertes, situaciones tan inéditas.

2020 nos ha enseñado a valorar muchas cosas y a ver la vida con distinta perspectiva. Pero ahora, es el momento de dejar el año atrás y centrarse en las cosas buenas que están por venir.

Y es que, ¿quién no desea que 2021 sea mejor que 2020?

Para todos aquellos que quieran felicitar a sus seres queridos en este fin de año tan especial, desde LOS40.com.mx hemos recopilado algunas ideas originales que les pueden servir de guía para encontrar las palabras (o las imágenes) perfectas según el estilo que más se adapte a ti.

Frases para felicitar el Año Nuevo 2021 por WhatsApp

Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz Año Nuevo!

Al hacer Dios el reparto de habilidades, me dio a elegir entre querer a mis amigos y tener buena memoria, así que feliz Semana Santa y Feliz 1824.

Para el nuevo año te deseo que tus problemas duren lo mismo que tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz 2021!

Que en este 2021 que empieza la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. ¡Feliz Año Nuevo!

Aunque hayamos perdido una ilusión, nuevas vendrán a anidar nuestro corazón. ¡Feliz Año Nuevo 2021!

Si el año que está por concluir dejó en ti recuerdos de dolor, ¡que este Año Nuevo se impregnen los mejores instantes de tu vida por cada sueño alcanzado! ¡Feliz 2021!

¡Feliz 2021! Sé que es demasiado pronto para felicitar el Año Nuevo pero conozco a tanta gente guapa que he decidido empezar por la que lo es todavía más.

Que todo lo que llegue en 2021 sea aún mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que imaginas. ¡Feliz Año Nuevo!

Quería enviarte algo especial para desearte un feliz 2021 y que olvidemos pronto este 2020. Pero, tengo un problema: ¿cómo envuelvo un abrazo, un beso y todo mi amor? ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz 2021! No te preocupes, antes de enviar este mensaje me he lavado las manos.

Brindo por los buenos mementos que nos ha dado este año... ¡Ay perdón! he copiado y pegado el mensaje del año anterior. ¡Feliz 2021! Espero que este año sea mucho mejor que el anterior.