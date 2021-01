Salma Hayek sorprende con primera foto en bikini del 2021

A pesar de su increíble figura y su trabajo para mantenerla, Salma Hayek no es de las que se obsesionan con tener el cuerpo perfecto y lo ha demostrado varias veces a través de declaraciones que ponen en duda su belleza.

Apenas el año pasado, salió a defenderse de las críticas por un vestido escotado que utilizó para los Golden Globes. Hayek aseguró que su escote era muy amplio pues había subido de peso en los últimos meses y prefería que la criticaran por eso a que la llamaran gorda.

"Pues mira, me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va el peso. Prefiero verme sexy que gorda", aseguró la esposa del empresario francés François-Henri Pinault.