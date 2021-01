Los Montaner está de luto, así se despiden de un integrante de la familia

Precisamente en la temporada de estreno del sencillo familiar de los Montaner, "Amén", que habla sobre la búsqueda de Dios en momentos difíciles, el grupo de cantantes tuvo que despedir a uno de los integrantes más importantes de su manada, Ruper.

Roberto, mejor conocido por la familia como Ruper, trabajó para Ricardo Montaner por más de 30 años y el mismo cantante confesó que él fue parte fundamental de la familia a tal grado de ser el segundo padre de sus hijos. Ante su partida por una lucha de varios meses contra el Covid-19, Ruper falleció y fue así como se despidió la familia Montaner de quien consideraban el hombre que causaba enormes sonrisas a la familia.

Ricardo Montaner fue el primero en dar la lamentable noticia. Anteriormente había notificado a sus fans el delicado estado de salud en el que se encontraba su amigo. Ahora, se despidió con un agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos.

"Se nos fue Roberto (Ruper) para la familia... mi compañero de no menos de 1000 parrillas en estos últimos casi 30 años... Copiloto en eso de criar a mis chamos, siempre disponible para todo... esconder regalos, sembrar plantas, atender a mis amigos como si fueran sus amigos... quien no se haya tomado un cafecito de Rupe, que levante la mano... Toda la familia lo reconoce como parte fundamental de Los Montaner [...] Mi víctima de las cosquillas, el de la voz gruesa y el que se trasnochaba si sabía que yo estaba llegando de viaje. No hay alma en casa que no lo vaya a extrañar. Meses muy duros, pero hoy logró liberarse del yugo del COVID y partir al cielo de la tranquilidad. Dios está con él y el está con Dios, seguramente contándole de nuestras parrilladas mientras cuela un café con gusto a paraíso", escribió el cantante en su cuenta de Instagram donde ha recibido casi medio millón de likes.

Por su parte, Evaluna Montaner, se despidió de quien considera su segundo padre. Esto, con un video de él bailando en su boda con Camilo. "Mi Ruper. Mi segundo papá. El de la risa contagiosa y escandalosa se nos fue a estar con Dios. El primero en probar mis galletas y decir " oyeee, tan buenas, quiero por lo menos 3 en un platico". El que olía rico siempre. El que me cuidaba y el que me contaba todos los cuentos de su niñez. El hombre más amado de la casa por todos. El que nos cambió la vida. Estaré eternamente agradecida. Te vamos a extrañar pero te vemos allá arriba. Al final del arcoíris. Te amamos para siempre Ruper". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna) Mau y Ricky, en conjunto, publicaron un mensaje que evidencia el difícil momento que están pasando como familia. "Es impresionante lo precisa que es la canción que acabamos de sacar y lo acorde que es a lo que estoy viviendo hoy. Esa canción sirve de refugio y de vehículo para que toda la gente que la escuche y la necesite pueda encontrarlo a Él y refugiarse en Él. Hoy la necesito yo...Tengo tantas preguntas, miedos, dolores, y me siento en un hueco.... sé que también hablo por toda mi familia. Ufff doy gracias a Dios por Ruper. Por su risa y su personalidad contagiosa... Por siempre pensar en todos antes de pensar en él mismo. Porque no hay ni una persona que no lo haya conocido que no diga que el era una persona que reflejaba el amor y el gozo de Cristo", dice parte del comunicado. Por último, Camilo, esposo de Evaluna, escribió lo mucho que le había dolido la pérdida de su amigo quien fue el primero en escuchar "Vida de Rico" y quien le aseguró que sería un éxito. "Pa que sepan, Ruper fue la primera persona en escuchar VIDA DE RICO, y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dori. Declaró que iba a ser un éxito y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020 para poder bailarla a fin de año. Ruper, después de varios meses de luchar contra el COVID, hoy se fue al cielo y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos. Valoren el tiempo que Dios les regala con la gente que aman", escribió junto a un video donde Ruper aparecía bailando. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A M I L O (@camilo)