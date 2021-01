La serie de televisión "Sex and the City" está de vuelta luego de 23 años de su estreno. Esta vez, en una producción de HBO Max en una especie de reboot de la original.

"And Just Like That" es como si titula esta nueva versión. Ahora, las mujeres que conquistaron Nueva York para la televisión, contarán sus vidas ahora que tienen aproximadamente 50 años de edad.

A través de sus redes sociales, las actrices compartieron un video que muestra imágenes de Nueva York mientras alguien (Carrie Bradshaw), escribe en su computadora el nombre de la serie y que "la historia continúa".

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbs) y Kristin Davis (Charlotte York), volverán a interpretar al grupo de amigas de distintas edades que se reunían para hablar de sus problemas en las relaciones amorosas y profesionales.

A pesar del logro de conseguir al reparto original, la única ausente en este reencuentro es Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, uno de los personajes favoritos de la serie. ¿La razón? Aparentemente por la mala relación que tienen Sarah Jessica Parker y Cattrall.

HBO MAX adelantó que la serie contará con diez episodios de media hora cada uno y el rodaje comenzará a mediados de este año.

Sobre Sex and the City

Basada en el libro de Candace Bushnell, "Sex and the City" se estrenó en 1998, su último episodio se transmitió en 2004. La historia se basa en la vida de cuatro mujeres, a finales de sus treinta, que contaban sus penas amorosas y dificultades de la vida en la enorme ciudad de Nueva York.

El último capítulo se lanzó en 2004. La serie contó con seis temporadas así como dos películas que se estrenaron en 2008 y 2010. Así mismo una precuela llamada "The Carrie Diaries", entre 2013 y 2014.

Sobre la pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Al final de la serie, las declaraciones de Kim Cattrall sorprendieron a sus fanáticos. La actriz canadiense aseguraba que sus compañeras de reparto eran personas "tóxicas". Años después, cuando falleció su hermano, recibió un mensaje de parte Sarah Jessica Parker mandándole sus condolencias y Cattrall aseguró que quería explotar su tragedia familiar.

Con el lanzamiento de este adelanto, fans aseguraron que era por esta disputa por la que ya no regresaría "Samantha" a la serie. Sarah Jessica Parker aclaró que la única razón es porque no forma parte de la nueva historia pero que siempre será de la familia. Hasta ahora, Cattrall no ha declarado nada al respecto.