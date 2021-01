Profes le piden las tareas a sus alumnos con memes y se vuelven virales

Para los profesores siempre ha sido un gran reto mantener la atención de sus alumnos por el mayor tiempo posible cuando están clase, y si este era uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentaban cuando no había pandemia, ahora imagina el esfuerzo que hacen todos los días para llamar la atención de los alumnos mientras están en línea.

Aunque para nadie ha sido fácil adaptarse a estos cambios, mucho menos aquellos relacionados con la tecnología, tanto alumnos como profesores han ido encontrando la forma de adaptarse y seguir aprendiendo juntos.

La idea de que la mayoría de los maestros son serios, poco compresivos y hasta malhumorados poco a poco desaparece, sobre todo cuando se cuentan historias como la de un usuario de Facebook llamado Álvaro Fuentes, un profesor originario de Yucatán, que compartió en en su red social una recopilación de memes que algunos de sus colegas han utilizado para que pedirle a sus alumnos que manden la tarea.

Con esta publicación se demostró que lo estricto y dedicado que llega a ser un profesor con su trabajo no le quita que de vez en cuando pueda ser divertido.

“Las redes sociales hicieron ayer una avalancha sobre los CTE de los maestros a nivel nacional, un río de estrategias de comunicación para alumnos que no se comunican. Internet jamás dejes de existir”, mencionó en su publicación Fuentes, junto a un montón de memes que incluían a los Thundercats, los X-Men y más. Y sí, sabemos que probablemente a muchos no les cause tanta gracia como a los profesores, pero hay que aceptar que con esta iniciativa seguro y alcanzaron su propósito.